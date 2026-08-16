Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Командир урятував поранених бійців, на яких полювали російські дрони

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
google social img telegram social img facebook social img
Командир урятував поранених бійців, на яких полювали російські дрони
Командир примчав на пікапі рятувати своїх бійців
фото: скріншот із відео

Аби заощадити час, офіцер вирушив на допомогу без бронежилета

Командир роти 475-го окремого штурмового батальйону Владислав Польський особисто врятував побратимів з роти безпілотників «Code 9.2», які опинилися під загрозою повторного удару на відкритій місцевості. Як інформує «Главком», про це повідомили в Угрупованні Об’єднаних сил.

Двоє штурмовиків зазнали важких поранень під час повернення з виконаного завдання, де їм вдалося захопити ворожі позиції. На зворотному шляху військових атакували російські безпілотники «Молнія».

Через поранення бійці втратили можливість рухатися самостійно. Щоб евакуювати потерпілих, на місце направили наземну роботизовану платформу, однак ворожий дрон влучив у неї.

Обидва поранені опинилися без укриття на відкритій місцевості під загрозою повторного удару аеророзвідки росіян.

Поки на командно-спостережному пункті шукали варіанти порятунку, аеророзвідка зафіксувала цивільний пікап, який на високій швидкості рухався в зону ураження. За кермом перебував командир штурмової роти Владислав Польський.

Аби заощадити час, офіцер вирушив на допомогу навіть без бронежилета.

Владислав під’їхав до пошкодженого робота, самотужки перемістив важкопоранених у кузов автомобіля та вивіз їх у безпечне місце, врятувавши їм життя.

Нагадаємо, двоє піхотинців 31-ї окремої механізованої бригади імені генерал-хорунжого Леоніда Ступницького пробули на позиціях понад п’ять місяців

Також російські війська наразі мають перевагу на полі бою за кількістю піхоти, засобів ураження та, особливо, безпілотних підрозділів. Окремою перевагою противника залишається використання оптоволоконних дронів. Про це розповів командир 20-ї окремої бригади безпілотних систем «К-2», Герой України та повний кавалер ордена Богдана Хмельницького Кирило Верес. 

Читайте також:

Теги: укриття робота поранення ЗСУ

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
12 серпня, 07:54
Реформа змінить систему закупівлі продуктів, логістики та контролю їхньої якості
Реформа системи харчування в ЗСУ: що зміниться
7 серпня, 19:58
Бортницька станція аерації (БСА) ПрАТ «АК «Київводоканал» – єдиний комплекс очисних споруд стічних вод Києва та 13 прилеглих населених пунктів
Генштаб ЗСУ: Інформація про ураження Бортницької станції аерації не відповідає дійсності
5 серпня, 16:44
Російська масована атака вночі 5 серпня зруйнувала виробничу та логістичну інфраструктуру компанії «Епіцентр»
Атака на Київщину: кількість загиблих зросла до 17 осіб, понад 40 поранених
5 серпня, 08:56
Рекордна кількість КАБів атакувала фронт у липні
Рекорд за всю війну: скільки КАБів Росія скинула на фронті у липні
4 серпня, 18:42
Рятувальні роботи у Львові, кадрові зміни у ЗСУ та поліції. Головне за 30 липня 2026
Рятувальні роботи у Львові, кадрові зміни у ЗСУ та поліції. Головне за 30 липня 2026
30 липня, 21:01
«Фламінго» здатна нести 1150 кг вибухівки – достатньо, щоб пробивати бетонні укриття
Fire Point розкрила ціну та реальну дальність ракети «Фламінго»
28 липня, 01:44
Наслідки ворожої атаки 24 липня 2026 року
Ракетний удар по Київщині: Зеленський назвав кількість загиблих
24 липня, 14:30
Зеленський назвав втрати РФ на Запорізькому напрямку
Мінус 7000 щомісяця: Зеленський назвав напрямок шалених втрат РФ
19 липня, 04:24

Події в Україні

Росіяни вдарили ракетою по елеватору на Сумщині: знищено запаси зерна
Росіяни вдарили ракетою по елеватору на Сумщині: знищено запаси зерна
Командир урятував поранених бійців, на яких полювали російські дрони
Командир урятував поранених бійців, на яких полювали російські дрони
Мар’яна Безугла повідомила про загибель свого помічника
Мар’яна Безугла повідомила про загибель свого помічника
Удар по «Епіцентру» в Одесі: число жертв зростає (оновлено)
Удар по «Епіцентру» в Одесі: число жертв зростає (оновлено)
Двоє піхотинців п’ять місяців утримували позиції за 30 метрів від ворога
Двоє піхотинців п’ять місяців утримували позиції за 30 метрів від ворога
На Харківщині чоловік загинув під час риболовлі, за справу взялася поліція
На Харківщині чоловік загинув під час риболовлі, за справу взялася поліція

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
362K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 16 серпня: ситуація на фронті
146K
Карта повітряних тривог України онлайн 16 серпня 2026
134K
Відомий командир ЗСУ розкрив свою зарплату
111K
Морозиво, яке наробило галасу, тепер розпродається зі знижками
59K
Машиніст київського метрополітену розкрив свою зарплату
55K
У Кам’янці-Подільському ТЦК мобілізував відомого науковця, омбудсман відреагував

Новини

Горіховий Спас: яскраві листівки, привітання у прозі та віршах
Сьогодні, 08:00
Горіховий Спас: що треба святити у церкві, заборони, прикмети, історія та традиції свята
Сьогодні, 06:50
Рік на посаді: скільки заробляє керівник «Енергоатома», призначений після «Міндічгейту»
Вчора, 19:00
Премії більші за зарплати: скільки заробляє керівництво Адміністрації морських портів
Вчора, 14:30
Карта бойових дій в Україні станом на 15 серпня 2026 року
Вчора, 08:18
Кремль не готовий до миру без капітуляції України – ISW
Вчора, 08:06

Прес-релізи

Хто грає в онлайн-казино і з якою метою? Соціологи склали портрет
Хто грає в онлайн-казино і з якою метою? Соціологи склали портрет
7 серпня, 17:45
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua