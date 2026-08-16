Командир урятував поранених бійців, на яких полювали російські дрони

Командир примчав на пікапі рятувати своїх бійців

Аби заощадити час, офіцер вирушив на допомогу без бронежилета

Командир роти 475-го окремого штурмового батальйону Владислав Польський особисто врятував побратимів з роти безпілотників «Code 9.2», які опинилися під загрозою повторного удару на відкритій місцевості. Як інформує «Главком», про це повідомили в Угрупованні Об’єднаних сил.

Двоє штурмовиків зазнали важких поранень під час повернення з виконаного завдання, де їм вдалося захопити ворожі позиції. На зворотному шляху військових атакували російські безпілотники «Молнія».

💪🏻Командир штурмової роти врятував двох важкопоранених бійців під ворожим вогнем



Після поранення двох штурмовиків 475-го полку «Code 9.2» ворожий дрон знищив роботизовану платформу, яка мала їх евакуювати.



Тоді командир роти Владислав Польський сам сів за кермо пікапа,… pic.twitter.com/t4MFwefsHu — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) August 16, 2026

Через поранення бійці втратили можливість рухатися самостійно. Щоб евакуювати потерпілих, на місце направили наземну роботизовану платформу, однак ворожий дрон влучив у неї.

Обидва поранені опинилися без укриття на відкритій місцевості під загрозою повторного удару аеророзвідки росіян.

Поки на командно-спостережному пункті шукали варіанти порятунку, аеророзвідка зафіксувала цивільний пікап, який на високій швидкості рухався в зону ураження. За кермом перебував командир штурмової роти Владислав Польський.

Аби заощадити час, офіцер вирушив на допомогу навіть без бронежилета.

Владислав під’їхав до пошкодженого робота, самотужки перемістив важкопоранених у кузов автомобіля та вивіз їх у безпечне місце, врятувавши їм життя.

Нагадаємо, двоє піхотинців 31-ї окремої механізованої бригади імені генерал-хорунжого Леоніда Ступницького пробули на позиціях понад п’ять місяців.

Також російські війська наразі мають перевагу на полі бою за кількістю піхоти, засобів ураження та, особливо, безпілотних підрозділів. Окремою перевагою противника залишається використання оптоволоконних дронів. Про це розповів командир 20-ї окремої бригади безпілотних систем «К-2», Герой України та повний кавалер ордена Богдана Хмельницького Кирило Верес.