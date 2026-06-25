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Міський голова Українки отримав підозру у розтраті коштів на понад 75 млн грн

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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Міський голова Українки отримав підозру у розтраті коштів на понад 75 млн грн
Міський голова Українки Олександр Туренко
фото: Олександр Туренко/Facebook

Під час негласних слідчих дій у службовому кабінеті посадовця було зафіксовано розмови, які можуть свідчити про підготовку нових схем 

Міському голові міста Українка, що на Київщині, повідомили про підозру в заволодінні землею та розтраті бюджетних коштів на загальну суму понад 75 млн грн. Про це повідомила Київська обласна прокуратура, інформує «Главком»..

За даними джерел «Главкома», йдеться про чинного міського голову Українки Олександра Туренка. 

За даними слідства, посадовець організував схему заволодіння землями водного фонду через підставних осіб. Спочатку земельні ділянки оформлювалися у приватну власність, а надалі частину з них легалізували шляхом укладення договорів купівлі-продажу з третіми особами.

Окрім цього, правоохоронці встановили, що у 2025 році підозрюваний повторно заволодів землями водного та лісового фонду шляхом внесення недостовірних відомостей до документації та державних реєстрів. У результаті штучної зміни координат земельні ділянки були фактично «перенесені» на значно цінніші території – до лісового масиву та прибережної захисної смуги річки Стугна.

Міському голові міста Українка, що на Київщині, повідомили про підозру в заволодінні землею та розтраті бюджетних коштів на загальну суму понад 75 млн грн
Міському голові міста Українка, що на Київщині, повідомили про підозру в заволодінні землею та розтраті бюджетних коштів на загальну суму понад 75 млн грн
фото: Київська обласна прокуратура

Окремий епізод розслідування стосується можливої розтрати бюджетних коштів під час виконання договору з озеленення території громади. Йдеться про угоду загальною вартістю майже 8,5 млн грн.

До актів виконаних робіт безпідставно внесли понад 1500 годин роботи спеціальної техніки, використання якої не було передбачене ані умовами закупівлі, ані нормативними документами. Попри це, міський голова підписав акти приймання виконаних робіт, що стало підставою для перерахування підряднику понад 1,3 млн грн бюджетних коштів.

Загальну вартість земельних активів та коштів, які є предметом кримінального провадження, слідство оцінює у понад 75 млн грн.

Наразі прокуратура звернулася до суду з клопотанням про застосування до підозрюваного запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави у розмірі 75 млн грн, а також про його відсторонення від посади.

Крім того, під час проведення негласних слідчих (розшукових) дій у службовому кабінеті посадовця було зафіксовано розмови, які можуть свідчити про підготовку нових схем незаконної приватизації земель та одержання неправомірної вигоди під час розподілу бюджетних коштів. У межах кримінального провадження цим фактам буде надано окрему правову оцінку.

Нагадаємо, правоохоронці повідомили про підозру одному із заступників міського голови Бучі у розтраті понад 3 млн грн бюджетних коштів, виділених на відновлення житлових будинків, що були пошкоджені обстрілами російських окупантів. Йдеться про заступника мера Бучі Дмитра Чейчука. За даними слідства, після деокупації Бучанської громади посадовець уклав низку угод із підрядником про проведення капітального ремонту покрівель у п’яти багатоквартирних будинках, які зазнали пошкоджень під час бойових дій.

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Теги: підозра розслідування Київщина слідство мер прокуратура

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