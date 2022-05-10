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    Події в Україні

    Капосний пес «відредагував» марку «Русскій воєнний корабль, іді …!»: курйозне фото

    Керівник &laquo;Укрпошти&raquo; відреагував на світлину з гумором - Капосний пес «відредагував» марку «Русскій воєнний корабль, іді …!»: курйозне фото
    Керівник «Укрпошти» відреагував на світлину з гумором
    фото: Марина Батуринець/Іnstagram

    Марки настільки популярні, що перед ними не можуть встояти навіть тварини

    Користувачка Марина Батуринець у своєму Іnstagram опублікувала фото свого пса з маркою «Русскій воєнний корабль, іді …!». Тварина з кличкою Барселона повелася із популярним зображенням своєрідно і трохи «підредагувала» марки.

    «Російський корабель пішов, Барселона перевірила», – написала власниця пса.

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    Керівник «Укрпошти» Ігор Смілянський відреагував на світлину.

    «Буває і так», – підписав фото Смілянський і опублікував його у своїх соцмережах.

    Нагадаємо, марку з російським кораблем неможливо купити, бо «Укрпошту» атакували хакери.

    Також «Укрпошта» презентує нову марку «Русскій воєнний корабль... всьо».

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    Теги: росія окупанти війна корабель Україна корабль Ігор Смілянський окупація #stoprussia
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    Капосний пес «відредагував» марку «Русскій воєнний корабль, іді …!»: курйозне фото