Капосний пес «відредагував» марку «Русскій воєнний корабль, іді …!»: курйозне фото
Марки настільки популярні, що перед ними не можуть встояти навіть тварини
Користувачка Марина Батуринець у своєму Іnstagram опублікувала фото свого пса з маркою «Русскій воєнний корабль, іді …!». Тварина з кличкою Барселона повелася із популярним зображенням своєрідно і трохи «підредагувала» марки.
«Російський корабель пішов, Барселона перевірила», – написала власниця пса.
Керівник «Укрпошти» Ігор Смілянський відреагував на світлину.
«Буває і так», – підписав фото Смілянський і опублікував його у своїх соцмережах.
Нагадаємо, марку з російським кораблем неможливо купити, бо «Укрпошту» атакували хакери.
Також «Укрпошта» презентує нову марку «Русскій воєнний корабль... всьо».