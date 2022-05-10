Капосний пес «відредагував» марку «Русскій воєнний корабль, іді …!»: курйозне фото

Керівник «Укрпошти» відреагував на світлину з гумором фото: Марина Батуринець/Іnstagram

Марки настільки популярні, що перед ними не можуть встояти навіть тварини