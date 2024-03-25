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Буданов розказав про російську козу, яка врятувала українських розвідників

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
Буданов розказав про російську козу, яка врятувала українських розвідників
Кирило Буданов розповів, як тварина врятувала життя українським бійцям
фото: скріншот

Після одного із рейдів на території противника за групою українських розвідників пішла російська коза

Під час однієї із спецоперацій українських військових врятувала російська коза. Про це розповів керівник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов у документальному проєкті «ГУР. Битва за море».

За його словами, під час повернення з території противника після одного із рейдів за групою українських розвідників пішла російська коза.

«У якийсь момент коза вирвалася вперед. Наступила на міну. Кози не стало, але вона врятувала всю групу», – розповів очільник української розвідки.

Нагадаємо, у червні 2022 року коза підірвала окупантів. У тимчасово окупованому селі Кінські Роздори Запорізької області у приміщенні місцевої лікарні розмістились близько 40 військових окупаційної армії. З метою «кругової охорони» вони розосередили по периметру лікарні вибухові пристрої у вигляді «розтяжок».

Згодом з території одного із прилеглих господарств зайшла коза. В результаті хаотичного руху тварина «знешкодила» декілька гранат. Внаслідок ланцюгового спрацювання боєприпасів кілька рашистів отримали поранення різного ступеню тяжкості.

Як повідомлялося, боєць спецпідрозділу Військово-морських Сил, кулеметник на позивний «Нік», розповів, що під час операцій у морі захисників супроводжують тварини.

Теги: розвідка Кирило Буданов

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