Куди можуть полетіти нові ракети КНДР? Сеул зробив шокуючий прогноз

Президент Південної Кореї заявив про загрозу удару ядерних ракет КНДР по країнам ЄС

Сеул попередив про здатність ядерних ракет КНДР вдарити по Європі. Про це повідомив президент Південної Кореї Юн Сок Йоль. Про це він заявив на полях саміту НАТО у Вільнюсі, коментуючи запуск КНДР балістичної ракети великої дальності. Про це пише видання Yonhap.

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Президент Південної Кореї Юн Сок Йоль закликав Японію, Австралію та Нову Зеландію спільно з НАТО створити систему колективної безпеки в Азійсько-Тихоокеанському регіоні для протидії ракетній загрозі Північної Кореї.

«Ядерні ракети Північної Кореї становлять реальну загрозу і здатні вдарити не тільки по Вільнюсу, але й по Парижу, Берліну та Лондону», – заявив він, додавши, що країнам НАТО слід згуртуватися і разом засудити поведінку КНДР.

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Під час зустрічі з лідерами формату AP4, до якого входять Південна Корея, Японія, Австралія та Нова Зеландія, Юн сказав: «Я вважаю, що ми, AP4, маємо об’єднатися з НАТО і створити міцну систему колективної безпеки», – додав він.

Прем’єр-міністр Японії Фуміо Кішіда підтримав пропозицію і рішуче засудив запуск північнокорейської ракети, назвавши його загрозою міжнародному миру та стабільності. Він висловив сподівання на спільну з іншими трьома країнами відповідь на такі дії Пхеньяна.

Нагадаємо, 12 липня Північна Корея провела випробування балістичної ракети великої дальності. Про це повідомляє Bloomberg. У міноборони Японії повідомили, що запущена КНДР балістична ракета впала. Японія висловила рішучий протест у зв’язку із ракетним запуском.

Повідомляється, що ракета пролетіла 1 тис. км на висоті понад 6 тис. км. За даними міноборони Японії, ракета впала за 250 км від японського острова Хоккайдо близько 11:13 ранку за місцевим часом. Токіо заявив Пхеньяну протест у зв'язку із запуском.

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Згідно із повідомленням ЗМІ, запущена КНДР ракета може нести ядерну боєголовку на материкову частину США. Випробування відбулося наступного дня після того, як сестра лідера КНДР Кім Йо Чжон погрожувала наслідками за «вторгнення» американських літаків-розвідників у повітряний простір Північної Кореї.