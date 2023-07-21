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«Апостол розплати». Директор ЦРУ попередив Пригожина про помсту Путіна

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
«Апостол розплати». Директор ЦРУ попередив Пригожина про помсту Путіна
Бунт Євгена Пригожина оголив «деякі істотні недоліки» системи, яку побудував Путін
фото з відкритих джерел

Бернс: «Якби я був Пригожиним, я б не звільнив свого дегустатора»

Директор ЦРУ Вільям Бернс, який раніше таємно відвідав Україну, заявив на основі даних розвідки, які він перевірив, що залишається оптимістом щодо того, що Україна зможе просунутися у контрнаступі проти Росії. Про це пише NBC News.

Бернс зазначив, що бунт Пригожина оголив «деякі істотні недоліки» системи, яку побудував Путін.

«Для багатьох росіян, які звикли до образу Путіна як арбітра порядку, багато росіян поцікавилися, чи не голий король чи, принаймні, чому він так довго вдягається», – сказав він.

Глава ЦРУ зазначив, що Путін, найімовірніше, вдаватиме, що не надто гостро реагує на ситуацію, а Пригожин, ймовірно, в якийсь момент побачить помсту з боку диктатора.

«Путін – вищий апостол розплати. Якби я був Пригожиним, я б не звільнив свого дегустатора», – додав він.

Раніше Байден порадив Пригожину бути обережним із їжею.

Нагадаємо, ввечері 23 червня власник ПВК «Вагнер» Євген Пригожин публічно заявив, що російські війська вдарили ракетами по тилових таборах його найманців, і пообіцяв «відповідь». Міноборони Росії заперечило його слова.

Згодом на події відреагував президент країни-агресорки Володимир Путін. Він назвав дії Пригожина «ударом у спину країні й народу» та сказав, що війська РФ уже дістали наказ про «нейтралізацію заколотників».

За повідомленням пресслужби самопроголошеного президента Білорусі, Олександр Лукашенко провів переговори з Пригожиним, і той нібито прийняв пропозицію зупинити рух «вагнерівців» на території Росії.

У Кремлі заявили, що зупиняють кримінальне провадження щодо Євгена Пригожина, «Вагнера», а сам Пригожин поїде до Білорусі.

До слова, представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов припускає, що ватажок ПВК «Вагнер» Євгеній Пригожин у Білорусі буватиме, але не використовуватиме цю країну для постійного базування «вагнерівців».

Теги: росія путін ЦРУ Євген Пригожин

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