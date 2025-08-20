Рада збільшила видатки держбюджету на 40 млрд грн

Додаткові кошти буде спрямовано на пріоритетні невійськові напрями

Верховна Рада ухвалила в цілому законопроєкт № 13439-3, яким внесла зміни до держбюджету на 40 млрд грн. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на нардепів Ярослава Железняка та Роксолану Підласу.

За законопроєкт проголосували 223 депутати. Він стосується переважно невійськових видатків. Серед основних статей, на які пропонується збільшити видатки:

25,5 млрд грн – поповнення резервного фонду держбюджету (непередбачувані військові і гуманітарні видатки), з них 8 млрд грн можуть спрямувати «Укрзалізниці»;

4,3 млрд грн для Мінцифри (1,4 млрд грн підуть на закупівлю спеціальної техніки, дронів та обладнання, а ще 2,8 млрд грн – на гранти на розвиток виробництва у сфері defense tech);

4,6 млрд грн – харчування учнів початкових класів в усіх областях та 5-11 класів на прифронтових територіях;

3,2 млрд грн – закупівля лікарських засобів для лікування коштом держави пацієнтів з онкологічними захворюваннями, вірусними гепатитами, рідкісними орфанними захворюваннями, гемофілією тощо;

1,5 млрд грн – субвенція місцевим бюджетам для розбудови мережі військових ліцеїв, які забезпечують патріотичне виховання дітей;

1,2 млрд грн – підтримка ветеранів війни і їхніх родин (виплата грошової допомоги і компенсації за страховими полісами).

Окремо передбачено рішення для підтримки ВПО. Зокрема, 1 млрд грн перерозподілили на будівництво нового житла або реконструкцію приміщень для проживання ВПО. Також передбачена можливість використання органами місцевого самоврядування вільних залишків коштів на рахунках для придбання житла або надання кредитів на житло для ВПО.

За словами нардепки, ці видатки збалансували за рахунок скорочення інших невійськових видатків на 36,7 млрд грн, а також переспрямування частини податку на прибуток банків з бюджету Києва до загального фонду держбюджету (8 млрд грн).

Нагадаємо, у липні Верховна Рада проголосувала за законопроєкт №13573 в основу та в цілому. Він передбачає зміни до бюджету, зокрема збільшення видатків на сектор безпеки і оборони України.

Документ пропонує збільшити видатки на оборону на 412,3 млрд грн, з яких 115 млрд – на грошове забезпечення військовослужбовців всіх Сил оборони, 216 млрд – на закупівлю та виробництво озброєння, військової техніки і дронів. Частину коштів буде спрямовано на інші потреби війська.

До слова, президент України Володимир Зеленський оголосив про намір звернутися до європейських союзників із закликом допомогти фінансувати підвищення зарплат українським військовим. Це має допомогти подолати дефіцит новобранців та зберегти обороноздатність країни.