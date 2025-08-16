Поляк поїхав провідати могилу подруги та опинився у зоні бойових дій

Бійці ЗСУ знайшли горе-мандрівника просто на лінії фронту під Вовчанськом

Бійці 57-ї мотопіхотної бригади імені кошового отамана Костя Гордієнка врятували цивільного громадянина Польщі Мачея, який заблукав у зоні бойових дій під Вовчанськом. Як інформує «Главком», історію порятунку розповіли в сюжеті на «Армія TV».

«Змінили хлопців, виїжджали з позицій, помітили людину, котра вискочила на дорогу, махала руками, зупиняла машину», – розповів командир взводу Ares із позивним «Енжи».

Цією людиною виявився громадянин Польщі, який хотів приїхати в один із населених пунктів на кладовище, де розташована могила його подруги. Він використовував навігатор, який проклав маршрут через зону бойових дій.

«Чоловік проїхав там, де ми навіть зараз не їздимо, тому що там вже піхотні бої майже йдуть. Коли він заїхав і пробив колесо, він показував мені на фотках FPV-дрони ворожі на оптоволокні. Йому просто пощастило, що ці дрони стояли до нього задом. Я не знаю, як він там вижив. У нас не один хлопець так не йшов», – зазначив військовий.

За його словами, поляк думав, що розбита техніка в тій зоні залишилась іще з 2022 року. Він припаркував в кущах автівку і йшов пішки 15 кілометрів через ліс.

«Коли я вийшов з машини й побачив дрони, чув російську мову там у будинку. Я тоді подумав, що це буде проблемою. Я тікав швидко. Тепер я сміюся, але коли я вийшов з машини, це для мене не було смішно», – сказав поляк.

Бійці ЗСУ врятували іноземця під Вовчанськом

Мачея вдалося евакуювати. Пізніше бійці 57-ї бригади повернулися, щоб забрати його пошкоджене авто.

