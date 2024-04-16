Зеленський підписав закон про мобілізацію, помер письменник Дмитро Капранов. Головне за 16 квітня

Зеленський підписав закон про мобілізацію, ухвалений Верховною Радою

Зеленський підписав законопроєкт про мобілізацію, помер письменник Дмитро Капранов, НАБУ оголосило в розшук Гладковського-старшого. «Главком» склав добірку новин 16 квітня, щоб ви були в курсі головних подій:

Зеленський підписав законопроєкт про мобілізацію

Президент України Володимир Зеленський підписав закон про мобілізацію. Про це йдеться на сайті Верховної Ради.

Раніше мобілізаційний законопроєкт було направлене на підпис президенту України Володимиру Зеленському. Зокрема, мобілізаційний закон набуде чинності через місяць з дати підпису президентом.

Помер письменник Дмитро Капранов

Сьогодні, 16 квітня, помер письменник Дмитро Капранов. Що саме стало причиною смерті наразі невідомо.

Похорон письменника Дмитра Капранова відбудеться у четвер, 18 квітня. Зокрема, спочатку письменника відспівають у Свято-Михайлівському Золотоверхому соборі в Києві об 11:00, а потім поховають на Байковому кладовищі.

Командувачем військ ОК «Південь» призначено бригадного генерала Шаповалова

Командувачем військ оперативного командування «Південь» став бригадний генерал Геннадій Шаповалов. Командувач Сухопутних військ Збройних сил України генерал-лейтенант Олександр Павлюк представив особовому складу оперативного командування «Південь» новопризначеного командира.

Геннадій Шаповалов народився у 1978 році у Кіровоградській області. У 2000 році з відзнакою закінчив Інститут танкових військ при Харківському державному політехнічному університеті, а у 2012, так само – з відзнакою – Командно-штабний інститут застосування військ (сил) Національного університету оборони України.

Пройшовши всі сходинки військової кар’єри від командира танкового взводу до командира окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка, в березні 2022 року отримав звання бригадного генерала.

Правоохоронці затримали колишнього керівника Чернівецької митниці

Національне антикорупційне бюро і Спеціалізована антикорупційна прокуратура викрили злочинну організацію, до якої входили підприємці з Чернівців та службові особи Чернівецької митниці, зокрема її ексначальник, ексдепутат Чернівецької обласної ради. Їхні дії з мінімізації митних платежів за схемою так званого «сірого» імпорту заподіяли державі майже 290 млн грн збитків.

Як встановило слідство, учасники організували незаконне ввезення через митний пост «Вадул-Сірет» високоліквідних товарів з Туреччини (одяг, взуття, аксесуари), оформлюючи транспорт з ними як порожній або маскуючи їх товарами прикриття (тканина, деревинностружкова плита, цегла) зі значно меншою митною вартістю.

НАБУ оголосило в розшук Гладковського-старшого

Національне антикорупційне бюро розшукує колишнього першого заступника секретаря РНБО Олега Гладковського, обвинуваченого у зловживаннях при закупівлі автівок для армії.

Бюро зазначило, що Гладковський спільно з ексзаступником міністра оборони та директором департаменту Міністерства оборони обвинувачується в організації закупівлі в межах державного оборонного замовлення вантажних автомобілів підвищеної прохідності за незаконно збільшеними цінами. Сума завданих збитків державі становить понад 17 млн грн.