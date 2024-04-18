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Україна нарощує військове виробництво: Зеленський повідомив гарні новини

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Україна нарощує військове виробництво: Зеленський повідомив гарні новини
Глава держави зазначив, що частка власного виробництва постійно зростає
фото: glavcom.ua

У квітні українська промисловість уперше видасть десять самохідних артилерійських установок САУ «Богдан»

Президент України Володимир Зеленський повідомив про зростання внутрішнього військового виробництва в Україні, зокрема про 10 САУ «Богдан». Про це Зеленський написав у телеграм.

«Щоденний звіт про безпекову ситуацію в Україні», – зазначив Зеленський у соцмережах.

З його слів, були «доповіді про надходження техніки та боєприпасів». «Розподіл по бойових та комплектування резервних бригад», – вказав він.

«Частка власного виробництва постійно зростає. Держава укладає з нашими підприємствами серйозні, тривалі контракти, які дають прогнозованість, можливість набирати людей і залучати інвестиції. Вже цього місяця наша промисловість уперше видає 10 «Богдан», у травні й далі – ще більше», – повідомив Зеленський.
З його слів, МВС доповіло про завершення пошуково-рятувальної операції в Чернігові та ліквідацію наслідків нічного обстрілу безпілотниками. «Також було важливе обговорення методів боротьби з російським пропагандистським телевізійним сигналом у прикордонних регіонах. Складне технічне завдання, але є власні розробки, які можуть із ним впоратися», – зазначив президент.

Також, за словами Зеленського, була доповідь головнокомандувача ЗСУ Сирського щодо поточної ситуації на полі бою та результатів удару по російських об’єктах у Криму.

«Ще чекаємо остаточних даних, але вже зрозуміло, що окупанти зазнали болісних втрат. Також, за доповідями розвідок, після наших дій у Чорному морі Росія переміщує кораблі, зокрема носії «калібрів», на Каспій.

МВС доповіло про завершення пошуково-рятувальної операції в Чернігові та ліквідацію наслідків нічного обстрілу безпілотниками. Також було важливе обговорення методів боротьби з російським пропагандистським телевізійним сигналом у прикордонних регіонах. Складне технічне завдання, але є власні розробки, які можуть із ним впоратися», – додав президент.

Нагадаємо, у Чернігові завершено пошуково-рятувальну операцію на місці ракетного удару РФ 17 квітня.  Від ворожої атаки загинули 18 людей, ще 78 українців постраждали. 

Теги: зброя Володимир Зеленський

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