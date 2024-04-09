Росія втрачає свої найкращі ракети: британська розвідка повідомила деталі

Британська розвідка відмічає несправності ракети Kodiak, яку РФ запускає у напрямку України

Росія втратила під час запуску свою найкращу ракету. Несправність могла бути спричинена проблемами у виробництві через санкції. Про це повідомляє міністерство оборони Великої Британії у Twitter.

Як зазначається у зведенні, на фотографіях із відкритих джерел від 31 березня видно уламки ракети, що впали в поле в Саратовській області на півдні Росії. Спочатку вважалося, що це частини українського дрону, але більш ретельний огляд показав, що уламки, швидше за все, є фрагментами російської крилатої ракети повітряного базування AS-23a Kodiak,(натовське позначення для ракет Х-101, Х-102).

За даними британської розвідки, ймовірно, що уламки утворилися внаслідок несправності ракети Kodiak, запущеної в напрямку України раніше цього ранку. Саратовська область є відомим стартовим майданчиком для бомбардувальників російської дальньої авіації та базою аеродрому Енгельс, де базуються кілька бомбардувальників.

«AS-23a Kodiak, – найкращий у Росії високоточний боєприпас з дальністю ураження близько 4000 км. Його широко використали проти України, востаннє він був націлений на енергетичну інфраструктуру по всій країні. Дуже ймовірна несправність такої престижної ракети вказує на проблеми у її виробництві, на які, ймовірно, вплинули санкції та поспіх задовольнити вимоги війни», – зазначають у Міноборони Британії.

Раніше повідомлялося, що Російська Федерація розпочала виробництво оновленої версії крилатої ракети повітряного базування Х-101, яка тепер оснащена двома бойовими частинами замість однієї, що робить її вдвічі небезпечнішою.

Вперше про збільшення бойової частини Х-101 до 800 кг у РФ вихвалялись у січні, але, як виявилось мова йде не просто про збільшення ваги вдвічі.

Нова версія ракети Х-101 має дві окремі бойові частини загальною вагою 800 кг. Кожна бойова частина здатна завдати великого удару. Про це стало відомо після аналізу збитої ракети під час атаки армії РФ у ніч на 29 березня. Друга бойова частина має готові бойові елементи кубічної форми, які раніше використовувалися у зенітних ракетах.