Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Росія втрачає свої найкращі ракети: британська розвідка повідомила деталі

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Росія втрачає свої найкращі ракети: британська розвідка повідомила деталі
AS-23a Kodiak, – найкращий у Росії високоточний боєприпас з дальністю ураження близько 4000 км
фото з відкритих джерел

Британська розвідка відмічає несправності ракети Kodiak, яку РФ запускає у напрямку України

Росія втратила під час запуску свою найкращу ракету. Несправність могла бути спричинена проблемами у виробництві через санкції. Про це повідомляє міністерство оборони Великої Британії у Twitter.

Як зазначається у зведенні, на фотографіях із відкритих джерел від 31 березня видно уламки ракети, що впали в поле в Саратовській області на півдні Росії. Спочатку вважалося, що це частини українського дрону, але більш ретельний огляд показав, що уламки, швидше за все, є фрагментами російської крилатої ракети повітряного базування AS-23a Kodiak,(натовське позначення для ракет Х-101, Х-102).

За даними британської розвідки, ймовірно, що уламки утворилися внаслідок несправності ракети Kodiak, запущеної в напрямку України раніше цього ранку. Саратовська область є відомим стартовим майданчиком для бомбардувальників російської дальньої авіації та базою аеродрому Енгельс, де базуються кілька бомбардувальників.

«AS-23a Kodiak, – найкращий у Росії високоточний боєприпас з дальністю ураження близько 4000 км. Його широко використали проти України, востаннє він був націлений на енергетичну інфраструктуру по всій країні. Дуже ймовірна несправність такої престижної ракети вказує на проблеми у її виробництві, на які, ймовірно, вплинули санкції та поспіх задовольнити вимоги війни», – зазначають у Міноборони Британії.

Раніше повідомлялося, що Російська Федерація розпочала виробництво оновленої версії крилатої ракети повітряного базування Х-101, яка тепер оснащена двома бойовими частинами замість однієї, що робить її вдвічі небезпечнішою.

Вперше про збільшення бойової частини Х-101 до 800 кг у РФ вихвалялись у січні, але, як виявилось мова йде не просто про збільшення ваги вдвічі.

Нова версія ракети Х-101 має дві окремі бойові частини загальною вагою 800 кг. Кожна бойова частина здатна завдати великого удару. Про це стало відомо після аналізу збитої ракети під час атаки армії РФ у ніч на 29 березня. Друга бойова частина має готові бойові елементи кубічної форми, які раніше використовувалися у зенітних ракетах.

Теги: ракета росія

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Росія хоче розпалити антиукраїнські настрої у США
Росія розгорнула мережу ботів, щоб зірвати підтримку України з боку США – WP
Сьогодні, 01:55
Линів мріє колись поставити вже українську сучасну оперу в одному з провідних театрів світу
Українська диригентка назвала «свободою слова» виконання творів Чайковського
Вчора, 11:50
Перед керівництвом країни постала серйозна проблема з живою силою на полі бою
Через ситуацію на фронті у Зеленського є вибір між поганим варіантом та ще гіршим –WP
6 квiтня, 19:49
ЗСУ тримають оборону на Донбасі
Огляд з фронту. Аналіз ймовірних шляхів наступу російської армії
1 квiтня, 12:30
Вже два роки минуло, як цими днями наші воїни, усі наші люди вигнали російських окупантів із Київщини
Зеленський у річницю визволення Київщини звернувся до українців
31 березня, 18:45
«Йде війна за виживання, і сьогодні Путін показав, що вбʼє стільки росіян, скільки йому треба для досягнення його політичних цілей»
Росіяни проголосували за війну. Чому вони тепер такі здивовані?
23 березня, 16:00
Росія готується до військової конфронтації із Заходом протягом наступного десятиліття
Росія готується до війни з НАТО: розвідка Естонії назвала терміни
15 березня, 14:42
У липні 2022 року Буткевич потрапив у полон російських загарбників
Полонений правозахисник Буткевич повідомив, що окупанти погрозами тортур змусили визнати провину
13 березня, 14:19
Науково-виробнича корпорація «Конструкторське бюро машинобудування» відповідальна за розробку ракет «Кинджалів»
Україна збирається конфіскувати майно російського виробника «Кинджалів»
11 березня, 17:39

Соціум

Росія втрачає свої найкращі ракети: британська розвідка повідомила деталі
Росія втрачає свої найкращі ракети: британська розвідка повідомила деталі
Атака на авіаційний завод у Воронезькій області: розвідка повідомила про наслідки
Атака на авіаційний завод у Воронезькій області: розвідка повідомила про наслідки
Пожежа на кораблі «Сєрпухов»: ЗСУ спрогнозували подальшу долю судна
Пожежа на кораблі «Сєрпухов»: ЗСУ спрогнозували подальшу долю судна
У Саратові невідомий підпалив музей «СВО»
У Саратові невідомий підпалив музей «СВО»
Дрони атакували навчальний авіаційний центр у Воронезькій області РФ (відео)
Дрони атакували навчальний авіаційний центр у Воронезькій області РФ (відео)
Євростат повідомив, із яких країн ЄС активно виїжджають українські біженці
Євростат повідомив, із яких країн ЄС активно виїжджають українські біженці

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
34K
Удари по російських НПЗ. Кремль звернувся до Казахстану з проханням
19K
У Литву прибувають німецькі війська, Кремль панікує
13K
Чи виживемо без допомоги США і що буде з гривнею? Інтерв'ю з Данилом Гетманцевим
11K
Російська пропагандистка в істериці через заяву Кучми
11K
Жителі Орська, який іде під воду, кличуть Путіна (відео)
8022
Рада готує штрафи за порушення законів про мобілізацію: нардеп назвав суми

Новини

На Одещині зацвіла 350-річна груша (фото)
Сьогодні, 13:04
На нього вже нападали раніше: що відомо про вбитого у фунікулері підлітка
Сьогодні, 12:03
Удари по українській енергетиці. Гендиректор ДТЕК пояснив новий задум росіян
Сьогодні, 08:47
Удар по Полтавській громаді, вибухи в Севастополі: головне за ніч
Сьогодні, 06:31
Без опадів, до 25° тепла: прогноз погоди на 9 квітня
Сьогодні, 04:28
9 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:33

Прес-релізи

У столиці відбудеться великий весняний концерт легендарного скрипаля-віртуоза Василя Попадюка
У столиці відбудеться великий весняний концерт легендарного скрипаля-віртуоза Василя Попадюка
3 квiтня, 17:16
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua