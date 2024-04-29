СБУ оголосила підозру гендиректору найбільшого виробника «Калібрів»

Окупанти масово використовують «Калібри» для ударів по Україні

Служба безпеки повідомила про підозру гендиректору російського підприємства «Дослідне конструкторське бюро «Новатор», яке виробляє крилаті ракети «Калібр». Йдеться про Фаріда Абдрахманова, пише СБУ.

Абдрахманов належить до близького оточення вищого військово-політичного керівництва РФ та очолює підприємство, яке є головним виробником крилатих ракет «Калібр».

За даними слідства, Абдрахманов брав безпосередню участь у підготовці та здійсненні повномасштабного вторгнення РФ на територію України. Для цього він організував серійне виробництво та безперебійні постачання ракетного озброєння для окупаційних угруповань країни-агресора.

Надалі росіяни масово використовували «Калібри» для повітряних ударів по Україні. Основними цілями ворога були об’єкти цивільної та критичної інфраструктури нашої держави, зокрема житлові будинки, лікарні та енергогенеруючі підприємства.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили Абдрахманову про підозру за ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 437 Кримінального кодексу України (планування, підготовка, розв’язування та ведення агресивної війни, вчинене за попередньою змовою групою осіб).

Як зазначили у СБУ, оскільки фігурант перебуває на території Росії, тривають комплексні заходи для притягнення його до відповідальності за злочини проти нашої держави.

Нагадаємо, з початку нового року росіяни здійснили кілька масованих ракетних ударів по Україні, використовуючи зокрема «Калібри». Однак окупанти застосовували їх нетипово.

Як повідомлялося, Російська Федерація має проблеми з крилатими ракетами «Калібр». Це може бути пов'язано з успішними ударами Збройних сил по тимчасово анексованому Криму.

До слова, триває 796-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 131 бойове зіткнення. Загалом, ворог завдав одного ракетного та 82 авіаційних ударів, здійснив 108 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.