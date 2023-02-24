Столтенберг запросив Зеленського на саміт НАТО

Захід запланований на 11-12 липня у Вільнюсі

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг повідомив, що запросив президента Володимира Зеленського взяти участь у саміті НАТО, який відбудеться у Вільнюсі у липні, і сподівається на його особисту присутність. Про це Столтенберг сказав під час пресконференції в естонському Таллінні.

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«Я запросив президента Зеленського взяти участь у саміті НАТО у Вільнюсі у липні. Я дуже сподіваюся, що він зможе бути особисто, але, звичайно, це залежить від ситуації, бо йде війна, вторгнення до його країни», – зазначив він.

Нагадаємо, генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Україна вступить до Альянсу після завершення війни з Росією. Він зазначив, що зараз потрібно переозброїти нашу державу та впровадити реформи.

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