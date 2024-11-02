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ЦАХАЛ ліквідував останнього члена політбюро ХАМАСу

Степан Гафтко
glavcom.ua
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ЦАХАЛ ліквідував останнього члена політбюро ХАМАСу
Ізраїльська армія ліквідувала чергового високопосадовця ХАМАС
фото з відкритих джерел

Ізраїльська армія завдала удару в районі Хан-Юніса

Армія Ізраїлю заявила про ліквідацію останнього члена політбюро угрупування ХАМАС Ізз ад-Діна Кассаба. Про це йдеться в повідомленні ЦАХАЛу.

Зазначається, що бойовика було знищено під час удару в районі Хан-Юніса. Інформацію про його місцеперебування надала розвідка.

Кассаб відповідав за національні відносини в організації та контролював координацію і зв'язки між ХАМАСом та іншими терористичними групами в Секторі Газа.

Крім того, за даними ЦАХАЛу, він керував терористичними атаками проти Ізраїлю.

Як повідомлялося раніше, державний секретар США Ентоні Блінкен запропонував прем'єр-міністру Ізраїлю Біньяміну Нетаньягу використати ліквідацію лідера ХАМАСу Ях’я Сінвара як можливість для досягнення мирного врегулювання в Газі та повернення заручників.

Нагадаємо, ізраїльські війська ліквідували багато об'єктів інфраструктури угруповання «Хезболла» на півдні Лівану. В основному спецоперації проводились в районі селища Кфаркела.

До слова, голова представництва палестинського руху ХАМАС за кордоном Халед Машаль очолив організацію після знищення ізраїльською армією голови політбюро ХАМАСу Ях'ї Сінвара.

Раніше місія Ірану при ООН заявила, що обставини смерті лідера палестинського руху ХАМАС Ях'ї Сінвара зміцнять «дух опору».

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Теги: розвідка армія ХАМАС Ентоні Блінкен Ізраїль

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