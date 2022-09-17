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На Запоріжжі невідомі підірвали колії, якими користувались окупанти

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
На Запоріжжі невідомі підірвали колії, якими користувались окупанти
Залізницю підірвали і у Мелітополі, і у Токмаку Першому
фото з соцмереж

Внаслідок вибуху у місцевих повибивало шибки, але ніхто із них не постраждав

У Чернігівському районі Запорізькій області на станції Верхній Токмак Перший було пошкоджено колії, якими користувалися російські загарбники. Про це повідомляє «Запоріжжя.Інфо».

«Тобто залізницю підірвали і у Мелітопольському районі, і у Токмаку Першому», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що у місцевих повибивало шибки, але ніхто із них не постраждав.

Раніше повідомлялося, що залізничне полотно, яким окупанти доставляють зброю та паливо для військової техніки з анексованого Криму, було підірване у Мелітополі.

Нагадаємо, у ніч на 17 вересня Збройні сили України знищили ворожу військову базу в Радіонівському заказнику в Мелітопольському районі.

16 вересня у тимчасово окупованому Мелітополі прогримів вибух на складах рашистів на аеродромі.

16 вересня було вбито заступника «глави адміністрації» окупованого Бердянська Олега Бойка разом з його дружиною, яка очолювала виборчу комісію з проведення «референдуму».

Теги: Запоріжжя вибух окупанти залізниця

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