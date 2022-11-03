Рух підірваним мостом в Стоянці повністю відновлено

Спочатку рух був відновлений на лівій смузі дороги міжнародного значення М-06 Київ–Чоп

Проїзд відкрито в обидві сторони на трасі М-06 Київ-Чоп

На Житомирській трасі біля селища Стоянка повністю відновлено міст, який знищили окупанти. Про це повідомив заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко.

«Міст у Стоянці відновлено! Відсьогодні проїзд відкрито в обидві сторони на трасі М-06 Київ – Чоп. Цей міст по Житомирській трасі став перешкодою для окупантів під час наступу на Київ у лютому», – зазначив Кириленко.

Після деокупації менш ніж за два місяці на залишках старих конструкцій було відновлено лівий проїзд мосту. «Вже у травні відновили рух трасою М-06 для вантажного автотранспорту та розпочали капітальну відбудову правої частини зруйнованого мосту. Тепер міст повноцінно запрацював», – написав заступник керівника Офісу президента.

Нагадаємо, 26 лютого під Києвом окупанти зруйнували міст по Житомирській трасі. 29 травня на лівій смузі дороги міжнародного значення М-06 «Київ – Чоп» біля села Стоянки на Київщині відкрили проїзд. Таким чином було відновлено рух трасою для вантажного автотранспорту.

Триває 253-тя доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на стримуванні дій Сил оборони на окремих напрямках. Веде наступальні дії на Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках. За минулу добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Макіївка, Невське і Білогорівка Луганської області; Верхньокамʼянське, Спірне, Бахмут, Майорськ, Первомайське, Новомихайлівка, Водяне, Павлівка та Пречистівка на Донеччині.