Рух поїздів «Укрзалізниці» ускладнено: затримується майже 50 рейсів

«Укрзалізниця» повідомляє про затримки поїздів, деяких на понад 6 годин

«Укрзалізниця» попередила українців про затримку низки рейсів внаслідок ворожого обстрілу у ніч на 3 вересня. Деякі рейси затримуються на понад 6 годин. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Укрзалізницю».

Найбільш суттєві затримки мають наступні поїзди:

№75/76 Київ-Пас. – Кривий Ріг-Головний: запізнення становить +6:39

№789/790 Київ-Пас. – Кропивницький: запізнення становить +5:44

№791/792 Київ-Пас. – Кременчук-Пас.: запізнення становить +5:44

№79/80 Львів – Дніпро-Головний: запізнення становить +5:13

№119/120 Хелм – Дніпро-Головний: запізнення становить +5:11

Крім того, затримуються рейси до Одеси, Запоріжжя, Харкова, Краматорська та інших міст. Серед них поїзди №101/102 Краматорськ – Херсон (+4:27) та №51/52 Запоріжжя-1 – Одеса-Головна (+4:18).

Пасажирів просять враховувати можливі зміни в графіку руху та слідкувати за офіційними оголошеннями.

Як відомо, «Укрзалізниця» попередила українців про затримку низки рейсів внаслідок ворожого обстрілу у ніч на 3 вересня.