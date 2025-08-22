Федерація роботодавців закликала уряд дати грошей «Укрзалізниці»

Для зміцнення економіки та обороноздатності: ФРУ закликала зробити державне фінансування «Укрзалізниці» постійним

Підтримка «Укрзалізниці» з державного бюджету – це не витрати, а інвестиція у збереження обороноздатності, логістичних ланцюгів, експорту, стабільності ринку праці та економічного відновлення. Тому потрібно створити передбачуваний механізм державної підтримки «Укрзалізниці», і закріпити ці зобов’язання у форматі довгострокового меморандуму між урядом та компанією, кажуть у Федерації роботодавців України (ФРУ).

«ФРУ вітає рішення, яке надасть можливість уряду спрямувати 8 млрд грн на підтримку «Укрзалізниці». Вона сьогодні не просто перевізник, а залізна артерія держави, яка одночасно забезпечує роботу фронту, економіки та виконує важливі соціальні функції. Щодня залізничники під обстрілами доставляють військову техніку, пальне, боєприпаси, гуманітарні вантажі та військовослужбовців. Без цієї роботи неможливо уявити ні оборону, ні стабільність внутрішнього ринку, ні експорт, який формує валютні надходження для держави», – зауважили в ФРУ.

Разом з тим у Федерації підкреслили: одноразове фінансування не вирішує системної проблеми, яка полягає у здійсненні соціально важливих пасажирських перевезень по фіксованим пільговим цінам, що зумовлює щорічні збитки в обсязі ~20 млрд грн, та утримання надлишкової інфраструктури, робота якої потрібна Силам оборони, що також потребує багатомільярдних витрат «Укрзалізниці».

«Ключовим завданням є створення передбачуваного механізму державної підтримки «УЗ», який буде закріплений у форматі довгострокового меморандуму (3 або більше років) між урядом та «УЗ». Такий меморандум гарантуватиме системну державну фінансову підтримку на найближчі три роки, дозволить «УЗ» реструктурувати кредитні зобов’язання, знизити фінансові ризики і уникнути кризи ліквідності, відкриє можливості для оперативного відновлення критичної інфраструктури, планування необхідних ремонтів та закупівель», – зауважили в ФРУ.

Також Меморандум дозволить «Укрзалізниці» збалансувати доходи та витрати в сегменті пасажирських перевезень, забезпечить безперервність експорту – критичного для валютних надходжень і стабільності економіки, та сталість транспортної логістики, від якої напряму залежить і фронт, і економіка, і експорт, підкреслили у Федерації.

«Фактично меморандум стане «страховим полісом» для української економіки в умовах війни. Він створить підґрунтя для конструктивної комунікації з міжнародними фінансовими інституціями та інвесторами, які очікують на чіткі сигнали від держави щодо стабільності та прогнозованості транспортної системи. Від своєчасності таких рішень залежить не лише стійкість «Укрзалізниці», а й конкурентоспроможність України на світових ринках. Адже йдеться про стратегічне рішення, без якого неможливо гарантувати стабільність роботи ключової інфраструктури країни», – резюмували у ФРУ.