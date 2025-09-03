Працівники «Укрзалізниці» отримали поранення через ворожу атаку

Внаслідок атаки четверо працівників отримали поранення

Цієї ночі ворог вкотре завдав ударів по залізничній інфраструктурі. Голова правління АТ «Укрзалізниці» Олександр Перцовський повідомив, що Росія масовано атакувала вузлову залізничну станцію.

За попередніми даними, під прицілом опинилась залізниця на Кіровоградщині. Раніше Кіровоградська ОВА повідомила про ворожу атаку на Знам’янську громаду, зокрема по об’єктах АТ «Укрзалізниця».

Перцовський повідомив, що внаслідок атаки четверо працівників отримали некритичні уламкові поранення.

Також пресслужба «Укрзалізниці» повідомила про затримку понад 20 пасажирських поїздів через російський обстріл.

Зауважимо, що у ніч на 3 вересня окупанти здійнили масовану атаку дронів на Україну. Під ударом опинились Київщина, Кіровоградщина, Рівне, Луцьк та Хмельницький.

У Вишгороді внаслідок ворожої атаки сталося загоряння уламків збитої цілі між житловими багатоповерховими будинками. Пошкоджено автомобіль та скління будинків. Пожежу, що виникла після влучання, вже ліквідовано.

За повідомленням міського голови міста Хмельницький, в результаті російської атаки є пошкодження і загоряння. Рятувальники вже працюють над ліквідацією наслідків.