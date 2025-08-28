Головна Світ Політика
Помста за приїзд Келлога. Російські пропагандисти похизувались, що вдарили по парку поїздів

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
Уражений швидкісний поїзд
фото: Facebook/Oleksandr Pertsovskyi

Окупаційні війська сильно пошкодили один з потягів Інтерсіті+

Окупаційна армія цією ночі вдарила по парку швидкісних поїздів Інтерсіті+. Внаслідок атаки один поїзд суттєво ушкоджено. Російські пропагандисти почали зловтішатися ураженням. Про це повідомляє «Главком».

Пропагандистка Юлія Вітязева натякнула, що атака на обʼєкти «Укрзалізниці» повʼязана з візитом іноземних політиків, зокрема спецпредставником США Кітом Келлогом. «Це ж на цих поїздах до Києва прибували високопоставлені іноземні гості?» – написала вона, коментуючи ураження.

Після повномасштабного вторгнення Росії повітряний простір України став закритим, а дороги – ненадійними. Тому для поїздок до Києва дипломати та світові лідери часто використовують залізницю, зокрема потягами Інтерсіті+.

Як відомо, спецпосланець президента США Кіт Келлог приїжджав до України та взяв участь в урочистостях до Дня Незалежності. Під час візитів спецпосланця Трампа росіяни суттєво зменшують обстріли або взагалі не атакують столицю.

Нагадаємо, уночі російська окупаційна армія здійснила цілеспрямований удар по цивільному пасажирському рухомому складу. Під атакою опинився парк швидкісних поїздів Інтерсіті+. Один поїзд суттєво ушкоджено. Залізничники не постраждали, оскільки завчасно перебували в укриттях.

Голова правління Олександр Перцовський показав уражений Інтерсіті, який мав сьогодні виходити на маршрут Київ-Харків. Він повідомив, що рейси не буде скасовано: на маршрут стануть пасажирські вагони, в т.ч. ті, що тільки-но прийняли із заводу. Вплив на рухомий склад мінімізували швидкими діями співробітників.

фото: Facebook/Oleksandr Pertsovskyi

Як повідомлялося, цієї ночі російські війська атакували критичну інфраструктуру Вінниччини.

До слова, цієї ночі російські окупанти здійснили масовану комбіновану атаку на Київ. У столиці триває ліквідація наслідків ворожого обстрілу. Відомо про вісьмох загиблих та понад 30 поранених.

Теги: Укрзалізниця обстріл пропагандист Кіт Келлог

