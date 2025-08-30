Головна Країна Політика
Справа «Укрзалізниці»: за нардепа Бондаря внесено заставу

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
Справа «Укрзалізниці»: за нардепа Бондаря внесено заставу
17 січня 2025 року НАБУ та САП повідомили Бондарю про підозру за можливу причетність до корупції
За народного депутата Віктора Бондаря внесли понад 36 млн грн застави

У п’ятницю, 29 серпня, за народного депутата Віктора Бондаря, підозрюваного у привласненні коштів «Укрзалізниці», внесли 36,33 млн грн застави. Це рішення є альтернативою триманню під вартою. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Суспільне.

Як повідомили у Вищому антикорупційному суді (ВАКС), на рахунок надійшла необхідна сума. Нардеп був звільнений під певні зобов'язання, зокрема, він має:

  • прибувати до слідчих на першу вимогу;
  • не залишати межі Київської області без дозволу;
  • повідомляти про зміну місця роботи чи проживання;
  • утримуватися від спілкування зі свідками у справі;
  • здати на зберігання закордонні паспорти та носити електронний браслет.

Згідно з інформацією НАБУ, Віктор Бондар є одним із керівників організованої групи, яка протягом 2021–2022 років організувала схему постачання кабельно-провідникової продукції для «Укрзалізниці» за завищеними цінами. Унаслідок реалізації цієї схеми державі завдано збитків на суму понад 140 млн грн.

Як відомо раніше Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду (ВАКС) залишила під вартою народного депутата України, який підозрюється в організації заволодіння коштами АТ «Укрзалізниця» у розмірі понад 140 млн грн при закупівлі продукції. Як передає «Главком», про це повідомив ВАКС.

Так, апеляційна палата ВАКС розглянула апеляційні скарги сторони захисту та обвинувачення про продовження народному депутату України строку дії запобіжного заходу у виді тримання під вартою з альтернативою внесення застави у розмірі 60, 7 млн грн.

За результатами розгляду колегія суддів залишила без задоволення апеляційні скарги сторін. Рішення набрало законної сили з моменту проголошення та оскарженню в касаційному порядку не підлягає.

Теги: депутат Укрзалізниця Віктор Бондар

