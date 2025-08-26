Іспанський експрес: один маршрут потягом став хітом сезону у європейців

Залізничний маршрут Мадрид – Малага став найпопулярнішим у Європі

Подорожі потягом стають все популярнішими в Європі, а маршрут з Мадрида до прибережного міста Малага визнано найпопулярнішим на континенті. За даними платформи для бронювання квитків Omio, кількість бронювань на цьому напрямку зросла на 74,1% порівняно з минулим роком. Про це пише «Главком» із посиланням на видання Travel + Leisure.

Подорожі поїздом набувають популярності протягом багатьох років, і ніде це не так актуально, як у Європі. Туристи в Іспанії виводять мандрівки потягом на новий рівень, оскільки країна може похвалитися найпопулярнішим і найшвидше зростаючим маршрутом на континенті, згідно з дослідженням платформи бронювання подорожей Omio.

Найпопулярніша подорож триває трохи менш як три години та пролягає через оливкові гаї та пагорби Сьєрра-Морена. Квитки в один бік коштують від $20, що робить маршрут доступним та зручним способом змінити атмосферу столиці на сонячні пляжі та історичні площі Малаги.

«Це також зробило поїздку «обов’язковим залізничним маршрутом цього літа», де мандрівники мають «можливість зробити її насиченою одноденною поїздкою або ж продовжити її на ніч, щоб оглянути визначні місця та пам’ятки у більш неквапливому темпі», – йдеться у статті.

Також до найпопулярніших маршрутів Європи увійшли:

Аліканте – Мадрид: зростання бронювань на 70,6%.

Мадрид – Севілья: зростання на 51,6%.

Лісабон – Порту (Португалія): зростання на 39,5%.

Барселона – Валенсія (Іспанія): зростання на 36,2%.

Крім того, за останні три місяці кількість пошукових запитів «відпочинок в Іспанії» у Google зросла на 31%.

До слова, в Іспанії влада тимчасово закрила деякі популярні пляжі, зокрема в районі Коста-Бланка, після появи там отруйних морських слимаків, відомих як «блакитні дракони» (Glaucus atlanticus). За інформацією місцевої влади та ЗМІ, ці істоти, попри свій невеликий розмір, несуть серйозну загрозу для людей.