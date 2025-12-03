Головна Країна Події в Україні
Румунія знищила український дрон Sea Baby у Чорному морі

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
Румунія знищила український дрон Sea Baby у Чорному морі
фото: СБУ (ілюстративне)

Моряки ВМС Румунії отримали дозвіл ліквідувати виявлений дрон

Військово-морські сили Румунії 3 грудня знешкодили морський дрон Sea Baby у Чорному морі, який, за їхніми даними, створював загрозу для судноплавства. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на оборонне відомство Румунії.

Підозрілий об’єкт на відстані 36 морських миль (близько 66 км) на схід від Констанци виявили співробітники румунської Берегової охорони за підтримки судна морського спостереження MAI 1107.

Після проведеного аналізу військові водолази з’ясували, що знайдений предмет є безпілотним надводним апаратом типу Sea Baby, зазначили в Міноборони. Після цього моряки ВМС Румунії отримали дозвіл ліквідувати виявлений дрон. Близько 13:00 за місцевим часом його було знищено шляхом контрольованого підриву.

До слова, у ніч проти 25 листопада російські дрони зайшли у повітряний простір Румунії. За даними Міноборони, ціль перетнула національний повітряний простір у напрямку від Вилкового в Україні до району Кілія-Веке. Однак її військові не знищили.

Теги: Чорне море Румунія дрон

