Бельгія фіксує дедалі більше інцидентів із безпілотниками

Ірина Тетеріна
glavcom.ua
Ірина Тетеріна
Бельгія фіксує дедалі більше інцидентів із безпілотниками
Інциденти з дронами у Бельгії стають дедалі частішими
фото: pixabay.com

Бельгійська влада повідомляє про серію інцидентів із безпілотниками над аеропортами та військовими об’єктами, що спричинили затримки та скасування рейсів

У Бельгії фіксують зростання кількості інцидентів із дронами. За останні дні безпілотники неодноразово помічали над аеропортами Брюсселя та Льєжу, а також поблизу військових об’єктів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на бельгійські служби.

Зазначається, що вчора увечері головний аеропорт Брюсселя Завентем призупинив польоти приблизно на 40 хвилин після того, як біля нього зафіксували невідомий дрон. Це вже третій подібний інцидент за тиждень.

Також безпілотники помітили біля аеропорту Льєжа, порту Антверпена, центру ядерних досліджень SCK у м. Мол, авіабази Флоренс, на якій розміщуються чотири нещодавно отримані від США F-35, та Королівської школи сержантського складу у Сінт-Трейдені.

Як повідомляється, німецька армія надсилає до Бельгії спеціалістів із протидронної діяльності на запит бельгійської сторони. Перші підрозділи вже прибули, щоб «вивчити ситуацію та координувати зі Збройними силами Бельгії тимчасове розгортання систем виявлення та захисту від безпілотників».

В аеропорту Льєжа зранку в п’ятницю знову зупинили повітряний рух через помічений у забороненій зоні дрон. Роботу обмежили майже на годину, що стало вже третім подібним інцидентом за тиждень.

За даними диспетчерської служби, обмеження почали діяти з 6:56 ранку і станом на майже 8:00 залишалися чинними. Як відомо, процедура безпеки передбачає негайне припинення польотів, щойно дрон виявляють у районі аеропорту.

Нагадаємо, що рейси, що мали приземлитися в аеропорту Брюсселя, були скасовані або перенаправлені в інші аеропорти через повідомлення про можливу загрозу дронів.Хоча деталі інциденту залишаються неясними, за повідомленнями джерел, спостереження дронів привели до тимчасового закриття частини повітряного простору навколо Брюсселя. Це спричинило серйозні затримки для кількох авіарейсів, які мали приземлитися в аеропорту, а також змусило перенаправити деякі рейси до інших європейських аеропортів.

