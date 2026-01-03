Головна Країна Події в Україні
Уночі Запорізька АЕС тимчасово втратила живлення через бойові дії

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Єлизавета Жабська
Уночі Запорізька АЕС тимчасово втратила живлення через бойові дії
Росія навмисно виводить з ладу енергетичну інфраструктуру на окупованій території та тестує підключення Запорізької АЕС до власної енергосистеми в умовах бойових дій та окупації
фото: Reuters

Від початку повномасштабного вторгнення ЗАЕС пережила вже 12 блекаутів

У ніч на 3 січня тимчасово окупована Запорізька атомна електростанція втратила живлення з однією з високовольтних ліній. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу Міністерства енергетики.

За даними відомства, від початку повномасштабного вторгнення у лютому 2022-го російські обстріли неодноразово призводили до пошкоджень ліній живлення ЗАЕС та спричиняли 12 блекаутів на станції. Останній такий випадок відбувся менше місяця тому.

«Росія навмисно виводить з ладу енергетичну інфраструктуру на окупованій території та тестує підключення Запорізької АЕС до власної енергосистеми в умовах бойових дій та окупації», – наголошується в заяві.

Окрім того, вночі окупанти завдали ударів по енергетичній інфраструктурі Миколаївської та Херсонської областей. Сталися відключення світла. Знову була атакована Херсонська ТЕЦ. Аварійно-відновлювальні роботи тривають.

На Одещині та Київщині продовжуються роботи з відновлення стабільного електропостачання після попередньої атаки ворога.

Нагадаємо, днями поблизу Запорізької АЕС успішно завершився важливий ремонт лінії електропередач, що проводився в межах локального припинення вогню, досягнутого за посередництва Міжнародного агентства з атомної енергії.

Раніше на Запорізькій атомній електростанції було завершено відновлювальні роботи. Зовнішню лінію електропередач успішно підключено до енергосистеми.

Напредодні Україна та РФ домовилися про локальне припинення вогню біля Запорізької АЕС, щоб відремонтувати пошкоджені лінії електропередач.

Теги: Міненерго Енергодар Запорізька АЕС

Уночі Запорізька АЕС тимчасово втратила живлення через бойові дії
Уночі Запорізька АЕС тимчасово втратила живлення через бойові дії
