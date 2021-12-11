Рятувальники виловили в озері тіло вагітної, яка пішла з чоловіком порибалити

Тіло 31-річного чоловіка водолази виловили напередодні

Із водойми у селі Парипси Попільнянської громади Житомирської області рятувальники виловили тіло вагітної жінки, яка разом з чоловіком пішла декілька днів тому порибалити. Про це повідомили у ГУ ДСНС України в Житомирській області.

«На місці події до прибуття водолазів працювало 4 човни з рятувальниками та місцевими жителями. На одному з них близько 12:20 пожежному-рятувальнику вдалося зачепити на гачок спінінга верхній одяг загиблої. Водолази допомогли підняти виявлене тіло жінки на поверхню та доправити до берега», – розповіли рятувальники.

Тіло 31-річного чоловіка водолази виловили напередодні, вагітну жінку шукали. У поліції зазначили, що попередньою версією судмедекспертизи причиною смерті чоловіка є утоплення.

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