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    Події в Україні

    Рятувальники виловили в озері тіло вагітної, яка пішла з чоловіком порибалити

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    Пожежному-рятувальнику вдалося зачепити на гачок спінінга верхній одяг загиблої - Рятувальники виловили в озері тіло вагітної, яка пішла з чоловіком порибалити
    Пожежному-рятувальнику вдалося зачепити на гачок спінінга верхній одяг загиблої
    фото: Головне управління ДСНС України у Житомирській області/Facebook

    Тіло 31-річного чоловіка водолази виловили напередодні

    Із водойми у селі Парипси Попільнянської громади Житомирської області рятувальники виловили тіло вагітної жінки, яка разом з чоловіком пішла декілька днів тому порибалити. Про це повідомили у ГУ ДСНС України в Житомирській області.

    «На місці події до прибуття водолазів працювало 4 човни з рятувальниками та місцевими жителями. На одному з них близько 12:20 пожежному-рятувальнику вдалося зачепити на гачок спінінга верхній одяг загиблої. Водолази допомогли підняти виявлене тіло жінки на поверхню та доправити до берега», – розповіли рятувальники.

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    Рятувальники виловили в озері тіло вагітної, яка пішла з чоловіком порибалити
    Рятувальники виловили в озері тіло вагітної, яка пішла з чоловіком порибалити
    Фото: Головне управління ДСНС України у Житомирській області/Facebook

    Тіло 31-річного чоловіка водолази виловили напередодні, вагітну жінку шукали. У поліції зазначили, що попередньою версією судмедекспертизи причиною смерті чоловіка є утоплення.

    У подружжя було двоє дітей віком 7 та 4 років. Їх пара залишила у будинку самих. Саме старша дівчинка розповіла правоохоронцям, що мама з татом нібито пішли рибалити ще кілька днів тому (імовірно 4 грудня) і додому не повернулися.

    Раніше у Чехії знайшли мертвим жителя Закарпатської області, 21-річного Валентина Ігнатюка. Він поїхав на роботу ще 18 липня, проте пропрацював лише декілька днів.

    Також у Миколаївській області дев'ятирічного хлопчика знайшли мертвим у річці. 4 грудня до поліції звернулись батьки, які повідомили, що їхній син пішов із території двору в смт. Криве Озеро та місце його знаходження невідоме.

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    Теги: ДСНС рибальство рятувальники Житомирщина батьки
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    Рятувальники виловили в озері тіло вагітної, яка пішла з чоловіком порибалити