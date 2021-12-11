11 грудня: яке сьогодні свято, прикмети і заборони
Якщо цього дня швидка відлига – це прогнозує тривалі морози
Сьогодні, у суботу, 11 грудня, святкуємо:
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Міжнародний День гір
Міжнародний день гір (International Mountain Day), який відзначається 11 грудня, був встановлений за рішенням 57-ї Генеральної Асамблеї ООН у 2003 році. Генеральна Асамблея ООН закликала міжнародне співтовариство організовувати в цей день заходи на всіх рівнях із метою пропаганди значення стійкого розвитку гірських регіонів.
Гори займають близько однієї чверті поверхні планети і є домом майже 10 відсотків населення. Це – заповідник для багатьох унікальних видів рослин і тварин, джерело води всіх основних річок землі.
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Міжнародний день танго
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Всесвітній день хворого на бронхіальну астму
Проводиться щороку 11 грудня. Бронхіальна астма – одне з найбільш поширених хронічних захворювань у світі. За статистикою, більше 5% дорослого населення і 10% дитячого страждають цим захворюванням. Уперше Всесвітній день боротьби проти астми став відзначатися в 1998 році в більш ніж 35 країнах.
Яке сьогодні релігійне свято
11 грудня в православній церкві вшановується пам'ять мученика і сповідника Стефана Нового. За переказами, Стефан Новий народився в 750 році в Константинополіу родині благочестивих батьків. Сама Пресвята Богородиця з'явилася матері його і обіцяла, що у неї буде син, як вона і просила. Зростаючи, юнак показав себе досить ґречним і особливо полюбив читання творів св. Іоанна Златоуста. Батьки віддали його в пустель на гору Авксентієву, в Віфінії, до старця Іоанна.
Одного разу зі сльозами на очах старець передбачив Стефану, що місце їхнього проживання буде створене і зрощене ним, але іконоборці розорять і спустошать його. Невдовзі старець помер, а Стефан прославився подвигами, і при печері утворилася обитель.
Народні прикмети 11 грудня
- Швидка відлига – до довгих морозів.
- Якщо сьогодні холодно і сухо – літо буде спекотним і сухим.
- Пічна зола швидко гасне – буде тепло.
- Порося верещить в сажі – до холодів.
- Гуси часто ляскають крилами – потеплішає.
Що не можна робити сьогодні
- Не можна нікому нічого давати в борг
- Не можна обговорювати інших людей
- Не потрібно займатися важкою роботою
Хто святкує день ангела
У суботу, 11 грудня, іменини відзначають Степан, Олексій, Андрій, Анна, Василь, Григорій, Данило, Іван, Костянтин, Микола, Павло, Петро, Сергій, Тимофій, Федір.