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    11 грудня: яке сьогодні свято, прикмети і заборони

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    11 грудня відзначають Міжнародний день гір - 11 грудня: яке сьогодні свято, прикмети і заборони
    11 грудня відзначають Міжнародний день гір
    фото з відкритих джерел

    Якщо цього дня швидка відлига – це прогнозує тривалі морози

    Сьогодні, у суботу, 11 грудня, святкуємо:

    • Міжнародний День гір

    Міжнародний день гір (International Mountain Day), який відзначається 11 грудня, був встановлений за рішенням 57-ї Генеральної Асамблеї ООН у 2003 році. Генеральна Асамблея ООН закликала міжнародне співтовариство організовувати в цей день заходи на всіх рівнях із метою пропаганди значення стійкого розвитку гірських регіонів.

    Гори займають близько однієї чверті поверхні планети і є домом майже 10 відсотків населення. Це – заповідник для багатьох унікальних видів рослин і тварин, джерело води всіх основних річок землі.

    • Міжнародний день танго

    • Всесвітній день хворого на бронхіальну астму

    Проводиться щороку 11 грудня. Бронхіальна астма – одне з найбільш поширених хронічних захворювань у світі. За статистикою, більше 5% дорослого населення і 10% дитячого страждають цим захворюванням. Уперше Всесвітній день боротьби проти астми став відзначатися в 1998 році в більш ніж 35 країнах.

    Яке сьогодні релігійне свято

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    11 грудня в православній церкві вшановується пам'ять мученика і сповідника Стефана Нового. За переказами, Стефан Новий народився в 750 році в Константинополіу родині благочестивих батьків. Сама Пресвята Богородиця з'явилася матері його і обіцяла, що у неї буде син, як вона і просила. Зростаючи, юнак показав себе досить ґречним і особливо полюбив читання творів св. Іоанна Златоуста. Батьки віддали його в пустель на гору Авксентієву, в Віфінії, до старця Іоанна.

    Одного разу зі сльозами на очах старець передбачив Стефану, що місце їхнього проживання буде створене і зрощене ним, але іконоборці розорять і спустошать його. Невдовзі старець помер, а Стефан прославився подвигами, і при печері утворилася обитель.

    Народні прикмети 11 грудня

    • Швидка відлига – до довгих морозів.
    • Якщо сьогодні холодно і сухо – літо буде спекотним і сухим.
    • Пічна зола швидко гасне – буде тепло.
    • Порося верещить в сажі – до холодів.
    • Гуси часто ляскають крилами – потеплішає.

    Що не можна робити сьогодні

    • Не можна нікому нічого давати в борг
    • Не можна обговорювати інших людей
    • Не потрібно займатися важкою роботою

    Хто святкує день ангела

    У суботу, 11 грудня, іменини відзначають Степан, Олексій, Андрій, Анна, Василь, Григорій, Данило, Іван, Костянтин, Микола, Павло, Петро, Сергій, Тимофій, Федір.

    Теги: борг батьки традиції населення
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    11 грудня: яке сьогодні свято, прикмети і заборони