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    Події в Україні

    На Миколаївщині тіло зниклого хлопчика знайшли у річці (фото)

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    У Миколаївській області дев'ятирічного хлопчика знайшли мертвим у річці - На Миколаївщині тіло зниклого хлопчика знайшли у річці (фото)
    У Миколаївській області дев'ятирічного хлопчика знайшли мертвим у річці
    Фото: МВС

    Тіло дитини направлять на проведення судово-медичної експертизи для встановлення причини смерті

    У Миколаївській області дев'ятирічного хлопчика знайшли мертвим у річці. Про це повідомила пресслужба Міністерства внутрішніх справ.

    Зазначається, що 4 грудня до поліції звернулись батьки, які повідомили, що їхній син пішов із території двору в смт. Криве Озеро та місце його знаходження невідоме.

    Усю ніч тривали пошуки зниклої дитини. По тривозі був піднятий особовий склад відділення поліції №2 Первомайського районного відділення поліції та наближених районних відділень, а також кінологи, ювенальні поліцейські та оперативники Управління карного розшуку обласного главку поліції. Також долучилися рятувальники, місцеві мешканці волонтери та небайдужі громадяни.

    «Правоохоронці разом із громадянами обстежили усю територію населеного пункту, поля і водойми. Сьогодні близько 9:00 дитину знайшли, на жаль, мертву. За вказаним фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за ст. 115 Кримінального кодексу України», – зазначили у поліції.

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    На Миколаївщині тіло зниклого хлопчика знайшли у річці (фото)
    На Миколаївщині тіло зниклого хлопчика знайшли у річці (фото)
    На Миколаївщині тіло зниклого хлопчика знайшли у річці (фото)

    Тіло дитини буде направлене на проведення судово-медичної експертизи для встановлення остаточної причини смерті.

    Нагадаємо, на Чернігівщині в місті Ніжин сміттєвоз збив шестирічну дитину, від отриманих ушкоджень дівчинка загинула.

    Як повідомлялося, 24 листопада Бориспільському районі поблизу села Матрусівка сталося зіткнення вантажівки Renault Magnum та легковиків ВАЗ і Ford Fusion.

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    Теги: рятувальники батьки
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    На Миколаївщині тіло зниклого хлопчика знайшли у річці (фото)