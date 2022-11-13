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Саміт G20: Індонезія виступила з несподіваною заявою щодо РФ

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Саміт G20: Індонезія виступила з несподіваною заявою щодо РФ
15 листопада на Балі стартує дводенний саміт країн G20
фото з відкритих джерел

Влада Індонезії просить світ використовувати не таку жорстку риторику щодо Москви

Індонезія, яка приймає саміт G20, зокрема президент країни Джоко Відодо, закликав західних лідерів пом'якшити риторику щодо РФ у рамках заходу. Про це пише Politico.

«На американських, європейських, австралійських і японських посадових осіб чинять тиск індонезійські колеги, зокрема, президент Джоко Відодо, щоб вони продемонстрували гнучкість і розглянули можливість використання менш жорсткої риторики, щоб Москва погодилася на комюніке після завершення зустрічі», – йдеться в повідомленні видання.

На думку індонезійських політиків, заява за підсумками зустрічі буде розцінена Відодо як «особистий успіх». За їхніми словами, президент вважає себе головою найскладнішого саміту G20.

Зазначається, що Саудівська Аравія, Індія, Бразилія та Китай не хочуть засуджувати Росію. «Пекін вважатиме за неможливе прийняття будь-якої безпосередньої критики на адресу Росії», – підкреслює видання.

У вівторок на Балі стартує дводенний саміт країн G20. Путін відмінив свою участь кілька днів тому. Заявлено, що наразі Росію представляє міністр закордонних справ Сергій Лавров.

Раніше повідомлялося, що рішення Путіна про відмову від участі у саміті дозволить йому уникнути конфронтації, у тому ж числі з президентом США Джо Байденом, який назвав голову Кремля військовим злочинцем. Також російська сторона занепокоєна тим, що європейські лідери уникатимуть президента під час саміту.

Як повідомлялося, прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак під час саміту G20 розкритикує режим російського диктатора Володимира Путіна за агресію проти України.

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Теги: росія саміт Китай Індія Індонезія Бразилія саміт великої двадцятки президент Москва

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