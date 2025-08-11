Карта бойових дій в Україні станом на 11 серпня 2025 року

На Лиманському напрямку окупаційні війська атакували 19 разів

За минулу добу відбулося 137 бойових зіткнень. Українські захисники стійко стримують натиск окупантів, завдаючи ворогу значних втрат. Військові продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися вглиб нашої території, завдаючи йому ефективного вогневого ураження.

Новини війни

Противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктів 59 авіаційних ударів, скинувши 111 керованих бомб. Крім цього, здійснив 6009 обстрілів, з яких 105 – із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 4615 дронів-камікадзе.

Агресор завдавав авіаційних ударів, зокрема, по районах населених пунктів Великомихайлівка, Тихе Дніпропетровської області; Новомиколаївка, Новоданилівка, Юльївка, Запоріжжя Запорізької області; Козацьке Херсонської області.

Останні новини з фронту

За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили шість районів зосередження особового складу та техніки, засіб протиповітряної оборони та три артилерійські системи ворога.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках

мапа: Генштаб ЗСУ/Facebook

Відбулося дві атаки противника. Ворог завдав десять аваіційних ударів.

На Південно-Слобожанському напрямку

мапа: Генштаб ЗСУ/Facebook

Наші війська відбили чотири атаки ворога в районі Вовчанська.

На Куп’янському напрямку

мапа: Генштаб ЗСУ/Facebook

За добу відбулося вісім атак окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника поблизу Радьківки, Кіндрашівки, Петропавлівки, Степової Новоселівки та Нової Кругляківки.

На Лиманському напрямку

мапа: Генштаб ЗСУ/Facebook

Окупаційні війська атакували 19 разів, намагаючись просунутися вперед у районах населених пунктів Карпівка, Греківка, Колодязі, Торське, а також у бік Шандриголового й Дронівки.

На Сіверському напрямку

мапа: Генштаб ЗСУ/Facebook

Українські воїни відбили п'ять ворожих атак.

На Краматорському напрямку

мапа: Генштаб ЗСУ/Facebook

Зафіксовано шість боєзіткнень, загарбники наступали в районі Новомаркового, Часового Яру та у бік Білої Гори.

На Торецькому напрямку

мапа: Генштаб ЗСУ/Facebook

Українські захисники відбили вісім атак.

На Покровському напрямку

мапа: Генштаб ЗСУ/Facebook

Українські підрозділи зупинили 42 штурмові і наступальні дії агресора у районах населених пунктів Полтавка, Володимирівка, Затишок, Кучерів Яр, Никанорівка, Червоний Лиман, Миролюбівка, Сухецьке, Звірове, Котлине, Удачне та Горіхове.

На Новопавлівському напрямку

мапа: Генштаб ЗСУ/Facebook

Ворог 33 рази атакував наші позиції.

На Придніпровському напрямку

мапа: Генштаб ЗСУ/Facebook

Минулої доби противник здійснив чотири невдалі спроби просунутись вперед.

Нагадаємо, триває 1265-й день повномасштабної війни в Україні.