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Розвідники підірвали мікроавтобус із «кадировцями» в окупованому Мелітополі

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
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Розвідники підірвали мікроавтобус із «кадировцями» в окупованому Мелітополі
Розвідники вбили п'ятьох та поранили двох окупантів
фото: скріншот із відео

У результаті операції загинули п’ятеро бійців підрозділу «Ахмат»

У тимчасово захопленому російськими військами Мелітополі внаслідок вибуху мікроавтобуса знищено п’ять бійців підрозділу «Ахмат». Як інформує «Главком», про це повідомило Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

«Успішна операція ГУР МО України та руху опору – сьогодні на околицях тимчасово окупованого Мелітополя вибухнув мікроавтобус з бійцями окупаційного підрозділу «Ахмат» всередині. Внаслідок детонації всі п’ятеро пасажирів загинули», – ідеться в повідомленні.

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Окрім того, було поранено двох окупантів, які були в сусідньому автомобілі, та знищено мобільний комплекс радіоелектронної боротьби.

Нагадаємо, у ніч на 2 серпня Сили оборони України завдали успішних ударів по верифікованих цілях РФ, що задіяні у забезпеченні збройної агресії проти України. Під удар потрапили Новокуйбишевський нафтопереробний завод у місті Новокуйбишевськ та АТ «Виробниче об'єднання «Електроприбор» у Пензі.

Раніше ми писали, що у Волгоградській області пролунало близько чотирьох вибухів.

Місцеві жителі повідомили, що над містом бачили кілька спалахів і чули 4-5 вибухів у передмісті Волгограда. За їхніми словами, працювала ППО, яка збивала безпілотники. Також з'явилася інформація про те, що було атаковано залізничну станцію Котельникове у Волгоградській області.

Нагадаємо, у ніч на 29 липня безпілотники атакували Ростовську область, місто Сальськ.

Ростовську область атакували безпілотники, зокрема, у місті Сальськ пролунали потужні вибухи, а росіяни жаліються, що БпЛА ще гудять у небі. У Сальську безпілотники вдарили по залізничному об'єкту, там розгорілася масштабна пожежа. Безпілотники атакували ще місто Рязань. Після вибухів почало горіти в районі НПЗ.

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Теги: місто росіяни Мелітополь розвідка

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