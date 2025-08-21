Головна Країна Події в Україні
Сили оборони провели успішну операцію біля станції Джанкой у Криму

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
Сили оборони провели успішну операцію біля станції Джанкой у Криму
фото: Генштаб ЗСУ

Сили спеціальних операцій ЗСУ провели спеціальні дії поблизу залізничної станції Джанкой. Операція відбулася у ніч на 21 серпня. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Генштабу.

Спецпризначенці уразили рухомий склад росіян із пально-мастильними матеріалами. Внаслідок спеціальних дій ускладнене забезпечення південного угруповання російських військ.

До слова, 20 серпня внаслідок операції ГУР МО України в Чорному морі неподалік тимчасово окупованого Залізного Порту Херсонської області ракетою повітряного базування знищено катер російських загарбників. Усі п’ятеро членів російсько-окупаційного екіпажу – ліквідовані.

Як повідомлялося, у ніч на 18 серпня підрозділи Сил безпілотних систем ЗСУ завдали удару по нафтоперекачувальній станції «Нікольскоє», яка розташована у Тамбовській області. У результаті влучання на об'єкті спалахнула пожежа. Перекачування нафти магістральним нафтопроводом «Дружба» було повністю зупинено. 

Згодом 19 серпня міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив, що постачання нафти трубопроводом «Дружба» до Угорщини вже відновлено, а за швидке відновлення він висловив вдячність Росії.

