Міжнародний союз ковзанярів розгляне факти підтримки війни «нейтральними» росіянками: деталі

Міжнародний союз ковзанярів розгляне факти підтримки війни «нейтральними» росіянками: деталі
Коржова лайкнула в Instagram чотири дописи на підтримку російської агресії довіреної особи диктатора Путіна гімнаста Нагорного

Міжнародний союз ковзанярів відреагував на звернення «Главкома»

Міжнародний союз ковзанярів (ISU) відповів на звернення «Главкома», у якому були перераховані факти підтримки війни у соцмережі Instagram російськими ковзанярками, які раніше отримали «нейтральний» статус.

«Главком» звернувся до ISU з листом, у якому надав інформацію про російських ковзанярок Ксенію Коржову, Анну Уразову та Олександру Саютіну. Ці спортсменки отримали від ISU нейтральний статус та можливість кваліфікуватися на Олімпіаду-2026. Однак, в Instagram вони лайкали дописи на підтримку війни та російського диктатора Володимира Путіна

«Дякуємо за звернення. Ми підтверджуємо отримання вашого листа та наданої вами інформації. ISU серйозно ставиться до всіх питань, пов'язаних з поведінкою спортсменів та дотриманням наших правил. Зверніть увагу, що вся отримана інформація щодо статусу AIN перевіряється відповідно до наших встановлених процедур. ISU зберігає конфіденційність щодо поточних перевірок та розслідувань. Будь-які рішення чи вжиті дії повідомляються через офіційні канали ISU, коли це є доречним», – йдеться у відповіді ISU.

Міжнародний союз ковзанярів розгляне факти підтримки війни «нейтральними» росіянками: деталі фото 1

Як повідомлялося, Коржова лайкнула в Instagram чотири дописи на підтримку російської агресії довіреної особи диктатора Володимира Путіна гімнаста Микити Нагорного.

Нагорний потрапив під санкції України, Канади, США, Великої Британіє, Європейського Союзу за підтримку російської агресії проти України.

Коржова, зокрема, лайкнула дописи з Путіним, російськими військовослужбовцями та російською військовою організацією «Юнармія».

Також дві інші нейтральні спортсменки Анна Уразова та Олександра Саютіна теж лайкали дописи на підтримку війни.

