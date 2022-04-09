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    Кілька десятків литовців скупалися у «кривавому озері» біля російського посольства (фото)

    Литовці закликали світ діяти проти несправедливості та звірств, які Росія вчиняє в Україні - Кілька десятків литовців скупалися у «кривавому озері» біля російського посольства (фото)
    Литовці закликали світ діяти проти несправедливості та звірств, які Росія вчиняє в Україні
    фото: vilnelespankai/Instagram

    Чоловіки та жінки у білому вбранні зайшли у холодну воду, щоб підтримати невинно вбитих українців

    Мешканці Вільнюса вирішили скупатися у «кривавому озері», що біля російського посольства в Литві. Чоловіки та жінки у білому вбранні зайшли у холодну воду червоного кольору, яка символізує кров невинних людей, убитих в Україні російською армією. Про це ідеться на сторінці литовської групи Vilneles Pankai, що об’єднує людей, які практикують плавання у крижаній воді.

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    Кілька десятків литовців скупалися у «кривавому озері» біля російського посольства (фото)
    Кілька десятків литовців скупалися у «кривавому озері» біля російського посольства (фото)
    Кілька десятків литовців скупалися у «кривавому озері» біля російського посольства (фото)
    Кілька десятків литовців скупалися у «кривавому озері» біля російського посольства (фото)
    Кілька десятків литовців скупалися у «кривавому озері» біля російського посольства (фото)
    Кілька десятків литовців скупалися у «кривавому озері» біля російського посольства (фото)
    Кілька десятків литовців скупалися у «кривавому озері» біля російського посольства (фото)
    Кілька десятків литовців скупалися у «кривавому озері» біля російського посольства (фото)
    Кілька десятків литовців скупалися у «кривавому озері» біля російського посольства (фото)
    Кілька десятків литовців скупалися у «кривавому озері» біля російського посольства (фото)

    «Ми закликаємо до дій усіх людей вільного світу, не відвертатися, а почати діяти проти несправедливості та звірств, які Росія вчиняє в Україні. Це геноцид, це відбувається за рогом, і ми повинні зупинити це зараз», – ідеться у дописі.

    Раніше озерце поблизу російського посольства у столиці Литві місті Вільнюсі активісти пофарбували у червоний колір на знак засудження геноциду українського народу, який армія РФ розпочала у Маріуполі, Бучі, Гостомелі та Ірпені.

    Нагадаємо, Мінцифри відшукало родичів катів, які нищили Бучу.

    За допомогою штучного інтелекту було знайдено родичів російських убивць, які безжально тероризували та вбивали мешканців Бучі. Їм у соцмережах розповіли про звірства росіян.

    Теги: росія окупанти геноцид армія війна плавання активісти Україна окупація #stoprussia
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    Кілька десятків литовців скупалися у «кривавому озері» біля російського посольства (фото)