Кілька десятків литовців скупалися у «кривавому озері» біля російського посольства (фото)

Литовці закликали світ діяти проти несправедливості та звірств, які Росія вчиняє в Україні

Чоловіки та жінки у білому вбранні зайшли у холодну воду, щоб підтримати невинно вбитих українців

Мешканці Вільнюса вирішили скупатися у «кривавому озері», що біля російського посольства в Литві. Чоловіки та жінки у білому вбранні зайшли у холодну воду червоного кольору, яка символізує кров невинних людей, убитих в Україні російською армією. Про це ідеться на сторінці литовської групи Vilneles Pankai, що об’єднує людей, які практикують плавання у крижаній воді.

«Ми закликаємо до дій усіх людей вільного світу, не відвертатися, а почати діяти проти несправедливості та звірств, які Росія вчиняє в Україні. Це геноцид, це відбувається за рогом, і ми повинні зупинити це зараз», – ідеться у дописі.

Раніше озерце поблизу російського посольства у столиці Литві місті Вільнюсі активісти пофарбували у червоний колір на знак засудження геноциду українського народу, який армія РФ розпочала у Маріуполі, Бучі, Гостомелі та Ірпені.

Нагадаємо, Мінцифри відшукало родичів катів, які нищили Бучу.

За допомогою штучного інтелекту було знайдено родичів російських убивць, які безжально тероризували та вбивали мешканців Бучі. Їм у соцмережах розповіли про звірства росіян.