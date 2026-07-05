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40 днів ударів по Росії. СБУ похвалилася результатами операції

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Єлизавета Жабська
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40 днів ударів по Росії. СБУ похвалилася результатами операції
Оператори СБУ знищили пункт управління одного із ударних безпілотних авіаційних комплексів в Миколаївській області
фото: 22 ОМБр (ілюстративне)

Завдані удари суттєво ускладнили забезпечення російських підрозділів на передових позиціях

Служба безпеки України протягом минулого тижня уразила об’єкти військової логістики, склади боєприпасів і пально-мастильних матеріалів, а також інфраструктуру підрозділів безпілотних систем противника на тимчасово окупованих українських територіях. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на СБУ.

«Виконуючи поставлені Президентом України завдання у межах 40-денної операції впливу на РФ, воїни «Альфи» СБУ, задіяні в зоні middle strike, завдали серії високоточних ударів по російських окупаційних військах на тимчасово окупованих територіях», – йдеться в повідомленні.

Зокрема, оператори СБУ знищили:

  • пункт управління одного із ударних безпілотних авіаційних комплексів в Миколаївській області;
  • склади пально-мастильних матеріалів в Криму;
  • важливий вузол зв’язку на одному з напрямків ворожого удару в районі Гуляйполя.

Крім того, воїни СБУ завдали ударів по складах боєприпасів російських військ у низці населених пунктів Запорізької області. Також під вогневе ураження потрапили склади матеріально-технічного забезпечення та військово-технічного майна окупантів у Херсонській та Запорізькій областях.

За даними спецслужбовців, завдані удари суттєво ускладнили забезпечення російських підрозділів на передових позиціях, порушили елементи системи логістики та постачання боєприпасів і пального. Крім того, ворог зазнав втрат серед особового складу підрозділів безпілотних систем і тилового забезпечення.

Нагадаємо, 25 червня 2026 року президент Володимир Зеленський анонсував 40-денну операцію впливу на державу-агресорку Росію.

До слова, російський економіст і публіцист Владислав Іноземцев в інтерв'ю «Главкому» зауважив, що Україна не повинна обмежуватися 40-денною кампанією ударів по території Росії, а має продовжувати її щонайменше до парламентських виборів у РФ, які заплановані на 18-20 вересня. 

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Теги: СБУ окуповані території

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