Завдані удари суттєво ускладнили забезпечення російських підрозділів на передових позиціях

Служба безпеки України протягом минулого тижня уразила об’єкти військової логістики, склади боєприпасів і пально-мастильних матеріалів, а також інфраструктуру підрозділів безпілотних систем противника на тимчасово окупованих українських територіях. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на СБУ.

«Виконуючи поставлені Президентом України завдання у межах 40-денної операції впливу на РФ, воїни «Альфи» СБУ, задіяні в зоні middle strike, завдали серії високоточних ударів по російських окупаційних військах на тимчасово окупованих територіях», – йдеться в повідомленні.

Зокрема, оператори СБУ знищили:

пункт управління одного із ударних безпілотних авіаційних комплексів в Миколаївській області;

склади пально-мастильних матеріалів в Криму;

важливий вузол зв’язку на одному з напрямків ворожого удару в районі Гуляйполя.

Крім того, воїни СБУ завдали ударів по складах боєприпасів російських військ у низці населених пунктів Запорізької області. Також під вогневе ураження потрапили склади матеріально-технічного забезпечення та військово-технічного майна окупантів у Херсонській та Запорізькій областях.

За даними спецслужбовців, завдані удари суттєво ускладнили забезпечення російських підрозділів на передових позиціях, порушили елементи системи логістики та постачання боєприпасів і пального. Крім того, ворог зазнав втрат серед особового складу підрозділів безпілотних систем і тилового забезпечення.

Нагадаємо, 25 червня 2026 року президент Володимир Зеленський анонсував 40-денну операцію впливу на державу-агресорку Росію.

До слова, російський економіст і публіцист Владислав Іноземцев в інтерв'ю «Главкому» зауважив, що Україна не повинна обмежуватися 40-денною кампанією ударів по території Росії, а має продовжувати її щонайменше до парламентських виборів у РФ, які заплановані на 18-20 вересня.