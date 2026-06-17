Головна Країна Кримінал
search button user button menu button

СБУ затримала зрадницю, яка пропагувала приєднання Херсонщини до Росії

Лариса Голуб
glavcom.ua
Лариса Голуб
google social img telegram social img facebook social img
СБУ затримала зрадницю, яка пропагувала приєднання Херсонщини до Росії
Жінка публічно вихваляла російські збройні формування
фото: СБУ

Зловмисниці загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна

Служба безпеки України затримала поплічницю ворога, яка активно підтримувала окупаційний режим та організовувала фейковий «референдум» під час захоплення Херсонщини. Після деокупації регіону жінка тривалий час переховувалася під виглядом внутрішньо переміщеної особи (ВПО). Про це повідомляє пресслужба СБУ, інформує «Главком».

За даними слідства, фігуранткою є безробітна мешканка селища Антонівка, що поблизу Херсона. Під час тимчасової окупації населеного пункту вона добровільно пішла на співпрацю з ворогом.

Жінка виконувала такі завдання на користь країни-агресора:

  • Особисто агітувала місцевих жителів брати участь у фейковому голосуванні за так зване «приєднання» Херсонської області до складу РФ.
  • Публічно вихваляла російські збройні формування та всіляко виступала на підтримку дій окупаційної адміністрації.

Після того як Сили оборони України звільнили правобережжя Херсонщини, зловмисниця вирішила тікати. Вона переїхала до обласного центру, оформила статус переселенки та орендувала помешкання.

Намагаючись уникнути правосуддя, колаборантка вела малопомітний спосіб життя: майже не з’являлася на вулиці без крайньої необхідності та мінімізувала контакти.

Проте оперативники СБУ ретельно задокументували всі злочини фігурантки, вирахували її нове місцезнаходження та затримали. Під час санкціонованих обшуків у помешканні жінки вилучили мобільний телефон, який вона використовувала для поширення прокремлівських наративів.

Слідчі Служби безпеки вже повідомили затриманій про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України. Зокрема, їй інкримінують колабораційну діяльність. Зловмисниці загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

«Главком» писав, що колишній директорці Маріупольського краєзнавчого музею повідомлено про підозру у привласненні та передачі російським окупантам унікальних полотен Івана Айвазовського та Архипа Куїнджі. Загальна вартість викрадених культурних цінностей перевищує 26 млн грн.

Читайте також:

Теги: зрадники ворог Херсон СБУ

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Наслідки ворожого удару по Прилуках
Ворожий удар по Прилуках: зросла кількість загиблих (фото)
20 травня, 12:30
Ситуація на фронті 21 травня
Лінія фронту станом на 21 травня 2026. Зведення Генштабу
21 травня, 22:31
Через російську агресію одна людина загинула
На Херсонщині окупанти вбили людину, є 20 поранених
23 травня, 09:33
Втрати ворога станом на 24 травня 2026 – Генштаб ЗСУ
Втрати ворога станом на 24 травня 2026 – Генштаб ЗСУ
24 травня, 06:55
Співробітники СБУ встановили причетність ієрея до коригування обстрілу Одеси і затримали його за місцем проживання
Навів «Іскандери» на Одесу. СБУ затримала клірика Московської церкви
27 травня, 10:35
Корчевніков відкрито підтримує війну проти України
СБУ передала до суду справу пропагандиста Бориса Корчевнікова
10 червня, 16:16
Наслідки ворожого удару по Києву
У Лаврі внаслідок атаки РФ пошкоджено п’ять пам'яток національного значення – директор заповідника
15 червня, 07:53
Після змін до держбюджету видатки на безпеку та оборону сягнуть 4,4 трлн грн
Українські зброярі отримали майже 10 млрд грн від держави
Вчора, 22:40
Пожежа у багатоповерхівці на проспекті Текстильників у Херсоні
Атака РФ на будинок в Херсоні. Онук по телефону чув останні хвилини життя своєї бабусі
Вчора, 15:33

Кримінал

СБУ затримала зрадницю, яка пропагувала приєднання Херсонщини до Росії
СБУ затримала зрадницю, яка пропагувала приєднання Херсонщини до Росії
Вищий антикорупційний суд заочно взяв під варту ексрегіонала Іванющенка
Вищий антикорупційний суд заочно взяв під варту ексрегіонала Іванющенка
Зрадник Сальдо отримав 15 років ув’язнення за вивезення зерна з Херсонщини
Зрадник Сальдо отримав 15 років ув’язнення за вивезення зерна з Херсонщини
Служитель Феміди, який брав хабар у туалеті суду, отримав вирок
Служитель Феміди, який брав хабар у туалеті суду, отримав вирок
Голову райсуду Полтави звільнено за скаргою НАБУ і САП
Голову райсуду Полтави звільнено за скаргою НАБУ і САП
ВАКС залишив Галущенка під вартою та зменшив розмір застави
ВАКС залишив Галущенка під вартою та зменшив розмір застави

Новини

Вийшов перший трейлер мультфільму «Шрек 5»: коли дивитись продовження серіалу (відео)
Сьогодні, 09:10
Зеленський підбив підсумки зустрічі з лідерами G7 (фото)
Вчора, 14:59
Президент України зустрівся з Трампом на полях саміту G7 (відео)
Вчора, 11:18
Спалах Еболи в Конго став третім найсмертоноснішим в історії країни
Вчора, 09:47
Російські військові вивозять родини з окупованого Криму. Речник ВМС пояснив, що відбувається
Вчора, 08:30
У Дніпрі ворог пошкодив Будинок органної музики та унікальний інструмент (фото, відео)
15 червня, 14:12

Прес-релізи

Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
5 червня, 22:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua