СБУ затримала зрадницю, яка пропагувала приєднання Херсонщини до Росії

Зловмисниці загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна

Служба безпеки України затримала поплічницю ворога, яка активно підтримувала окупаційний режим та організовувала фейковий «референдум» під час захоплення Херсонщини. Після деокупації регіону жінка тривалий час переховувалася під виглядом внутрішньо переміщеної особи (ВПО). Про це повідомляє пресслужба СБУ, інформує «Главком».

За даними слідства, фігуранткою є безробітна мешканка селища Антонівка, що поблизу Херсона. Під час тимчасової окупації населеного пункту вона добровільно пішла на співпрацю з ворогом.

Жінка виконувала такі завдання на користь країни-агресора:

Особисто агітувала місцевих жителів брати участь у фейковому голосуванні за так зване «приєднання» Херсонської області до складу РФ.

Публічно вихваляла російські збройні формування та всіляко виступала на підтримку дій окупаційної адміністрації.

Після того як Сили оборони України звільнили правобережжя Херсонщини, зловмисниця вирішила тікати. Вона переїхала до обласного центру, оформила статус переселенки та орендувала помешкання.

Намагаючись уникнути правосуддя, колаборантка вела малопомітний спосіб життя: майже не з’являлася на вулиці без крайньої необхідності та мінімізувала контакти.

Проте оперативники СБУ ретельно задокументували всі злочини фігурантки, вирахували її нове місцезнаходження та затримали. Під час санкціонованих обшуків у помешканні жінки вилучили мобільний телефон, який вона використовувала для поширення прокремлівських наративів.

Слідчі Служби безпеки вже повідомили затриманій про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України. Зокрема, їй інкримінують колабораційну діяльність. Зловмисниці загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

«Главком» писав, що колишній директорці Маріупольського краєзнавчого музею повідомлено про підозру у привласненні та передачі російським окупантам унікальних полотен Івана Айвазовського та Архипа Куїнджі. Загальна вартість викрадених культурних цінностей перевищує 26 млн грн.