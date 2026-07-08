Збирав гроші для армії, а витрачав на себе: СБУ викрила екскерівника благодійної організації

У разі доведення вини чоловіку загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна

Екскерівник благодійної організації привласнив понад 9 млн грн, зібраних для ЗСУ

Служба безпеки України викрила на Рівненщині колишнього керівника благодійної організації, якого підозрюють у привласненні понад 9 млн грн, призначених для допомоги Силам оборони. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Управління СБУ в Рівненській області.

За даними слідства, 58-річний фігурант незаконно заволодів коштами, які працівники одного з об'єктів критичної інфраструктури добровільно перераховували на підтримку українських військових.

«Благодійна організація діяла при одному з об'єктів критичної інфраструктури та фінансувалася за рахунок добровільних внесків працівників підприємства. Щомісяця вони перераховували частину своєї заробітної плати на спеціальний рахунок для допомоги Силам оборони», – повідомили в СБУ.

За версією правоохоронців, користуючись службовим становищем, керівник організації знімав гроші зі спеціального рахунку та використовував їх у власних інтересах.

Після викриття схеми благодійну організацію ліквідували. Натомість працівники підприємства створили нову структуру, яка забезпечує прозорий контроль за використанням коштів, зібраних на потреби українських військових.

Екскерівнику організації повідомили про підозру за ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України (привласнення чи розтрата майна шляхом зловживання службовим становищем, вчинені в особливо великих розмірах).

У разі доведення вини йому загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна та забороною обіймати певні посади чи займатися окремими видами діяльності строком до трьох років. Наразі тривають слідчі дії для встановлення всіх обставин злочину.

До слова, поліцейські Хмельниччини оголосили підозру керівнику благодійного фонду. За даними слідства, він привласнив понад мільйон гривень донатів на ЗСУ.