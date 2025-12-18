Головна Країна Події в Україні
СБУ викрила 68 російських агентів у лавах ЗСУ

Ірина Тетеріна
glavcom.ua
Ірина Тетеріна
СБУ викрила 68 російських агентів у лавах ЗСУ
Десять осіб уже отримали реальні терміни увʼязнення
Фото: Служба безпеки України

СБУ викрила 68 російських агентів серед військовослужбовців ЗСУ з початку повномасштабної війни

 

Військова контррозвідка Служби безпеки з початку повномасштабної війни РФ проти України викрила 68 агентів російських спецслужб у лавах Сил оборони. Про це повідомила пресслужба СБУ у четвер, 18 грудня.

 Так, тільки протягом 2025 року співробітники СБУ затримали 19 російських «кротів». Наразі десять із них уже отримали реальні терміни увʼязнення, серед яких сімом засудженим призначено 15 років тюрми.
 
Зокрема, на Львівщині засуджено майора однієї з бригад Повітряних сил ЗСУ, який у складі агентурної мережі РФ коригував повітряні атаки росіян по авіаційній інфраструктурі регіону. За його координатами окупанти сподівалися вдарити по оперативних аеродромах та логістичних базах техобслуговування бойових літаків ЗСУ.
 
Крім нього, 15 років тюрми отримав ще один російський «кріт». Ним виявився командир підрозділу Сил спецоперацій ЗСУ, який «зливав» воєнній розвідці Росії плани бойових операцій ССО в тилу ворога. Йдеться про маршрути диверсійно-розвідувальних рейдів українських спецпризначенців за лінію фронту на південних напрямках бойових дій.
 
Такий самий термін ув’язнення у командира самохідного артдивізіону ЗСУ, який намагався передати росіянам секретні плани Сил оборони на Харківському напрямку.
 
Ще одним засудженим є агент 317-го розвідцентру головного управління генштабу збройних сил Росії (більш відомого як ГРУ), який намагався шпигувати за українськими десантниками під виглядом капелана.
 
Також з початку цього року військові контррозвідники СБУ нейтралізували чотири агентурні мережі РФ, які діяли в Одеській, Запорізькій, Херсонській та Львівській областях. Учасники ворожих осередків наводили комбіновані атаки окупантів по різних регіонах України та вербували нових «кандидатів» до складу агентурних груп.
 
В Одесі цього року одночасно затримали резидента і ще трьох учасників агентурної мережі РФ, які намагались зібрати дані про розвідувальні підрозділи, локації ППО та логістичні склади Сил оборони.
 
У Запоріжжі викрито настоятеля місцевого храму УПЦ МП на передачі до російського ГРУ геолокацій оборонців міста, по яких росіяни готували удари з повітря та наземних озброєнь. Щоб зібрати координати "цілей", він завербував місцевого військового.

Крім цього, затримано двох агентів ФСБ, які готували цілу серію терактів і диверсій у різних регіонах України. Одного з них викрито при спробі підриву у міському парку Харкова.
 
Також протягом 2025 року за матеріалами СБУ 15 років тюрми отримали 77 зрадників (з 2022 року – 188 осіб), які вступили до лав окупантів, щоб воювати проти ЗСУ.
 
Одночасно за цей період військова контррозвідка Служби безпеки запобігла розкраданню оборонних коштів на загальну суму 33,9 млрд гривень (з 2022 року - 51 млрд гривень).
 
Так, у Києві затримано ексочільника одного з департаментів Міноборони і двох його спільників, які намагались привласнити 90 млн гривень на закупівлі бракованих протитанкових ракетних комплексів для фронту.
 
Крім цього, протягом 2025 року заблоковано понад 270 спроб незаконного вивезення бойових засобів ураження з фронтових районів.

Нагадаємо, що Служба безпеки України за сприяння Головнокомандувача ЗСУ системно виявляє російську агентуру та ліквідує злочинні схеми у Силах безпеки та оборони. З початку повномасштабного вторгнення лише Департамент військової контррозвідки (ДВКР) СБУ викрив 207 агентів спецслужб РФ, які збирали інформацію про Сили оборони та військові об’єкти України. 52 із них були діючими військовослужбовцями. 

Теги: СБУ ЗСУ військові росіяни російські агенти

