Сирський анонсував появу нового роду військ

«До кінця року маємо завершити формування Командування Кіберсил ЗСУ», – сказав головком

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський заявив, що до кінця 2025 року в Україні мають завершити формування командування Кіберсил. Про це повідомляє «Главком».

Сирський поінформував, що, попри високу інтенсивність бойових дій, наразі тривають заходи з удосконалення системи управління.

«Важливий крок зроблено – ми повністю перейшли на корпусну систему. Армійські корпуси та їхні командири вже набули досвіду й проводять визначені операції. Тепер приводимо корпусні комплекти у відповідність до фактичного складу АК. Почалася ротація корпусних бригад – там, де це дозволяє обстановка», – пише він.

Також головнокомандувач ЗСУ розповів, що сьогодні під час наради піднімали питання фортифікацій та інженерного обладнання, відновлення боєздатності бригад, аналіз стану правопорядку й морально-психологічного стану у військах.

«Є проблемні моменти. Шляхи розв’язання – запропоновані», – сказано у дописі.

Сирський додав, що за підсумками наради поставив необхідні завдання органам військового управління. Окрім того, він анонсував, що до кінця року планують завершити формування командування Кіберсил ЗСУ.

«Серед (завдань, – ред.) – стабілізація обстановки на загрозливих напрямках шляхом активної оборони, забезпечення поповнення для бойових підрозділів, перехід окремих бригад ТрО на структуру з посиленою безпілотною складовою. До кінця року маємо завершити формування Командування Кіберсил ЗСУ», – резюмував головнокомандувач ЗСУ.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський приїхав у Купʼянськ. Глава держави наголосив, що надзвичайно важливо досягати результатів на фронті, щоб Україна могла досягати результатів у дипломатії.

Як повідомлялося, воїни Сил оборони заблокували російських окупантів у Куп'янську та зачистили всю північно-західну околицю міста. Тим часом пропаганда РФ продовжує поширювати дезінформаційні повідомлення про «повний контроль» над Куп’янськом та про «успішне відбиття» російськими загарбниками українських наступів на місто.

До слова, начальник управління комунікації Угруповання об'єднаних сил Віктор Трегубов каже, що російські війська поспішили з наступом на Купʼянськ та переоцінили власні можливості. Окупанти зазнають втрат у міських районах.