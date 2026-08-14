У Лубнах чоловік відкрив вогонь по поліцейських, є поранений

Інцидент стався у Центральному парку культури та відпочинку в Лубнах

Підозрюваного затримали, а зброю вилучили

У Лубнах на Полтавщині чоловік відкрив вогонь у бік поліцейських, унаслідок чого один із правоохоронців дістав поранення. Стрільця затримали. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на поліцію Полтавської області.

Інцидент стався 14 серпня близько 15:20 у Центральному парку культури та відпочинку. За попередніми даними, оперативники перевіряли 39-річного місцевого жителя під час відпрацювання інформації про злочин. У певний момент чоловік почав тікати та здійснив постріли в бік поліцейських.

Унаслідок стрілянини один із правоохоронців під час виконання службових обов'язків отримав вогнепальне поранення. Йому надають медичну допомогу. Поліцейським вдалося затримати. Зброю, з якої він стріляв, вилучили.

Начальник поліції Полтавської області Євген Рогачов повідомив, що слідчі вже внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Провадження відкрили за статтею про посягання на життя працівника правоохоронного органу.

Розслідування відбувається під процесуальним керівництвом прокуратури. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від дев'яти до 15 років або довічного ув'язнення.

Нагадаємо, раніше на Буковині правоохоронці затримали 54-річного жителя села Їжівці, якого підозрюють у нападі на поліцейських. За даними слідства, 28 липня чоловік відкрив вогонь під час обшуку, поранив двох оперативників, після чого втік і 11 днів переховувався.

Під час обшуку за місцем проживання чоловіка поліцейські також вилучили набої, які направили на експертизу.