Окупанти імітують новий наступ на півночі України: аналітики викрили плани Кремля

Наприкінці грудня 2025 року Кремль розпочав кампанію «когнітивної війни»

Російські війська продовжують свою «когнітивну військову кампанію», використовуючи невеликі транскордонні атаки в раніше неактивних прифронтових районах на півночі України. Вони хочуть переконати Захід у тому, що лінія фронту в Україні руйнується. Як інформує «Главком», таку думку висловили аналітики Інституту вивчення війни (ISW).

8 лютого Міноборони Росії заявило, що російські війська нібито захопили Сидорівку (на північний захід від міста Суми). Російський військовий блогер заявив, що захоплення є частиною зусиль зі створення «буферної зони» на півночі Сумської області, і приписав захоплення населеного пункту підрозділам 80-ї арктичної мотострілецької бригади.

ISW не виявило візуальних доказів, що підтверджують заяву МО Росії. Сидорівка розташована на схід від Комарівки, раніше неактивної ділянки фронту, де російські війська в грудні 2025 року розпочали транскордонні атаки. Російський військовий блогер, який пов'язаний з Північним угрупованням сил Росії, заявив, що військове командування планує створити понад 20 штурмових груп з підрозділів 2-го мотострілецького полку для наступу вглиб Сумської області з Білої Берези та Комарівки.

«Наприкінці грудня 2025 року Кремль розпочав кампанію «когнітивної війни», використовуючи транскордонні атаки в північних районах Сумської та Харківської областей, щоб спробувати створити інформаційний ефект і вплинути на поточні переговори про закінчення війни. Захоплення Росією села Грабове (на південний схід від міста Суми); ймовірне захоплення сіл Комарівка, Біла Береза та Попівка (на північ від Грабового); а також просування до села Сотницький Козачок (на північний захід від міста Харкова) є, ймовірно, частиною цих зусиль», – наголошують аналітики.

ISW не виявило жодних доказів, які б свідчили про те, що російські війська досягли значного просування в напрямку будь-якої оперативно важливої цілі з моменту ймовірного захоплення цих невеликих прикордонних сіл, або про ознаки підготовки Росії до значного наступу на Україну з півночі.

Зазначається, що окупанти не проводили тривалої та інтенсивної кампанії з повітряної блокади бойового поля з метою погіршення логістики України до оборонних позицій та підготовки бойового поля для наземних атак уздовж міжнародного кордону в північних районах Сумської та Харківської областей, як це зробили російські війська в напрямках Покровська та Гуляйполя.

«ISW продовжує оцінювати, що Кремль, ймовірно, прагне представити ці обмежені транскордонні атаки як широке нове російське наступальне вторгнення, яке підкріплює наратив Кремля про те, що військова перемога Росії в Україні є неминучою, щоб змусити Захід і Україну капітулювати перед вимогами Росії зараз, побоюючись посилення російських наступальних операцій у майбутньому», – йдеться у звіті.

До слова, російські окупаційні війська посилюють тиск на українські позиції на Слобожанському напрямку та намагаються створити так звану «буферну зону» в Харківській і Сумській областях. Втім, українські захисники знають плани противника та ефективно їм протидіють.