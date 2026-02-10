Головна Країна Політика
Оглядачі Welt розкрили, де навесні Росія готує новий наступ

Лариса Голуб
glavcom.ua
Лариса Голуб
РФ готує в Україні весняну кампанію на двох напрямках
фото: t.me/mod_russia

Ворог планує наступати на двох напрямках. Перший – неокупована частина Донецької області, другий – Запоріжжя

Росія не припиняє спроби захопити все більше українських територій. Так, навесні вона планує наступальну кампанію на двох напрямках. Про це повідомив німецький журналіст в етері Welt, інформує «Главком».

Аналітики стверджують, що ворог наступатиме у двох регіонах - у Донецькій та Запорізькій областях.  

До таких висновків вони дійшли, враховувавши активність артилерійських ударів РФ від берегів Дніпра до Костянтинівки. З'ясувалось, що найбільше ударів у трьох точках: Покровськ-Добропілля, Гуляйполе-Тернувате та Степногірськ.

Тож, у першій половині 2026 року РФ планує захопити два ключові міста – Оріхів та Добропілля. 

Оглядачі також виокремили кілька ділянок, які можуть найбільше цікавити ворога. Зокрема, це напрямок Комишувахи, захід від Покровська та захід від Костянтинівки.

За минулу добу відбулося 312 бойових зіткнень. Українські захисники стійко стримують натиск окупантів, завдаючи ворогу значних втрат. Військові продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися вглиб нашої території, завдаючи йому ефективного вогневого ураження.

Протягом минулої доби українські захисники знищили 980 окупантів.

Нагадаємо, Україна тихо розпустила Інтернаціональний легіон. Україна наприкінці 2025 року фактично розпочала розпуск Інтернаціонального легіону. Іноземних бійців переводять до штурмових полків регулярної армії.

Про рішення Генерального штабу було дискретно повідомлено 31 грудня 2025 року. Водночас другий батальйон Інтернаціонального легіону домігся тимчасової відстрочки до 15 лютого, хоча його особовий склад уже перевели до 253-го штурмового полку 129-ї бригади територіальної оборони.

Іноземні військові кажуть, що дізналися про переведення раптово. Крім того, вони стверджують, що після переведення умови служби нібито різко погіршилися.

Теги: наступ росія військові війна фронт Донецкая область

