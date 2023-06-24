СБУ затримала «праву руку» російського олігарха

Під час обшуку у росіянина Олександра Федосеєва знайшли російський паспорт і документи з доказами незаконної діяльності

Служба безпеки України затримала у Дніпрі росіянина Олександра Федосеєва – «праву руку» російського підсанкційного мільярдера Михайла Шелкова, який керував вивезенням з України до РФ титану для виробництва озброєння. Під час обшуку у нього знайшли російський паспорт і документи з доказами незаконної діяльності. Про Про це повідомляє пресслужба СБУ.

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Як повідомляє СБУ, Федосеєв та Шелков організували схему прихованого вивезення з України до РФ титанової сировини, де її використовували у військово-промисловому комплексі, у тому числі для виробництва ракет типу «Калібр», бойових літаків МіГ-35 та СУ-35, вертольотів Ка-52.

Цікаво, що офіційна посада затриманого – радник гендиректора металургійної корпорації «ВСМПО-АВІСМА», яка належить російському мільярдеру.

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аме через цю корпорацію Шелков налагодив постачання до Росії корисних копалин з родовищ підконтрольного йому Демурінського гірничо-збагачувального комбінату на Дніпропетровщині.

У СБУ пояснили, що за його дорученням, Федосеєв ще до 24 лютого 2022 року прибув до України для контролю за цим нелегальним бізнесом. За наявними даними, організатори «схеми» переправили до Росії майже 11 тонн мінералів загальною вартістю майже 2 млн доларів.

Після викриття «схеми» правоохоронцями Федосеєв переховувався від правосуддя, але у результаті СБУ вдалося його затримати.

Раніше слідчі СБУ повідомили Шелкову і Федосеєву про підозру за ч. 3 ст. 110-2 Кримінального кодексу України (фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України). Зараз суд відправив Федосеєва під варту, йому загрожує до 8 років тюрми.

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Нагадаємо, Служба безпеки України викрила ексчиновника Держгеокадастру, який привласнив майже третину земель місцевої громади на Житомирщині. Зловмисник незаконно вивів з комунальної власності майже 2 тис. гектарів землі на загальну суму понад 70 млн грн. Це становить фактично третину земель Барашівської територіальної громади. Для реалізації «схеми» організатор залучив чотирьох державних реєстраторів і землевпорядників, очільницю місцевого сільгосппідприємства і свого колишнього водія.