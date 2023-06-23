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Викрадав місцевих жителів на Харківщині: колаборант отримав вирок

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Викрадав місцевих жителів на Харківщині: колаборант отримав вирок
37-річний місцевий житель на початку повномасштабного вторгнення підтримав окупантів
фото з відкритих джерел

Під час тимчасової окупації Куп’янська зловмисник добровільно погодився стати «патрульним»

Доказова база, зібрана слідчими Служби безпеки України, дозволила притягнути до відповідальності ще одного колаборанта, який на період окупації Харківщини приєднався до створеного агресором місцевого «управління МВС». Про це повідомляє пресслужба СБУ.

«У лавах загарбницького органу він допомагав російським окупантам проводити каральні рейди проти мирних жителів захопленого на той час Куп’янська. Тоді людей просто хапали на вулицях або вдиралися до їхніх помешкань і викрадали. Здебільшого рашисти відвозили потерпілих до місцевої катівні, звідки деякі вже не поверталися», – йдеться в дописі.

Співробітники СБУ затримали зловмисника восени 2022 року у ході стабілізаційних заходів на звільнених територіях області. На підставі доказів української спецслужби суд визнав його винним за ч. 7 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність) і призначив 13 років тюремного ув’язнення.

За матеріалами слідства, зловмисником є 37-річний місцевий житель, який на початку повномасштабного вторгнення підтримав російських загарбників.

Під час тимчасової окупації Куп’янська зловмисник добровільно погодився стати «патрульним» у складі місцевої «філії МВС РФ». На цій посаді він «наводив» рашистів на місця перебування учасників руху опору і брав участь у їх викраденні та розграбуванні майна.

За свої злочини колаборант щомісяця отримував від агресора «зарплату» у розмірі 40 тис. руб. (приблизно 12 тис. грн)

Нагадаємо, організована група з-поміж мешканців Закарпатської області виготовляли та розповсюджували фальсифіковану побутову хімію під виглядом товарів відомих світових виробників.

До слова, Служба безпеки України викрила ексчиновника Держгеокадастру, який привласнив майже третину земель місцевої громади на Житомирщині. Зловмисник незаконно вивів з комунальної власності майже 2 тис. гектарів землі на загальну суму понад 70 млн грн.

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Теги: СБУ колабораціонізм Харківщина

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