Окупанти посилили масштаби механізованих наступів у Донецькій області: аналіз ISW

Українські сили нещодавно знищили чотири російські танки Т-80 і шість бойових машин піхоти MT-LB

Російські війська нещодавно просунулися на захід від Авдіївки та продовжили наступальні операції у цьому районі

Російські війська посилили темп наступів по всій Донецькій області у березні та квітні 2024 року, але ще не зробили цього на північний схід від Бахмута у Сіверському напрямку. Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

За спостереженнями ISW, Росія посилила темп та масштаби механізованих наступів у Донецькій області. Водночас не зробили цього на північний схід від Бахмута у Сіверському напрямку.

Український військовий оглядач Юрій Бутусов заявив 17 квітня, що українські сили нещодавно знищили чотири російські танки Т-80 і шість бойових машин піхоти MT-LB (БМП) під час спроб Росії прорвати українську оборону на схід від Сіверська поблизу Верхньокам'янського та Золотарівки.

Повідомляється, що російські війська просунулися на північний схід від Часового Яру та продовжили наступальні операції у цьому районі 17 квітня.

Представник українського угруповання військ «Хортиця» підполковник Назар Волошин заявив, що російські війська атакують невеликими штурмовими групами в районі Часового Яру та використовують всюдиходи для швидкого перекидання та розвантаження піхоти в районах бойових дій.

Російські війська нещодавно просунулися на захід від Авдіївки та продовжили наступальні операції у цьому районі 17 квітня.

Відеозапис з геолокацією, опублікований 17 квітня, показує, що російські війська нещодавно просунулися вздовж залізничної лінії на південний схід від Очеретиного (на північний захід від Авдіївки).