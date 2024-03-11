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На Вінниччині затримано дружину ексрегіонала, яка шпигувала для ФСБ

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
На Вінниччині затримано дружину ексрегіонала, яка шпигувала для ФСБ
Зловмисниця перебуває під вартою. Їй загрожує довічне ув'язнення
фото: пресслужба СБУ

Жінка цікавилася геолокаціями медустанов, де лікуються українські захисники, та розвідувала маршрути руху військових ешелонів

Служба безпеки України затримала агентку ФСБ, яка збирала інформацію про Сили оборони у Вінницькій області та виправдовувала збройну агресію Росії. Про це повідомила пресслужба СБУ 11 березня.

«Фігуранткою виявилася дружина колишнього функціонера «Партії регіонів», який до 2015 року очолював місцеву райраду. За вказівкою російської спецслужби вона намагалася виявити аеродроми з бойовими літаками та гелікоптерами ЗСУ, а також з'ясувати наявність ППО поблизу авіаційних об'єктів», – йдеться у повідомленні.

Крім того, жінка цікавилася геолокаціями медустанов, де лікуються українські захисники, та розвідувала маршрути руху військових ешелонів. Цю інформацію в – хотіли використати для ударів ракетами та дронами.

На Вінниччині затримано дружину ексрегіонала, яка шпигувала для ФСБ фото 1

Внаслідок контрдиверсійних заходів співробітники СБУ вчасно викрили російську агентку та затримали.

Під час обшуків у квартирі затриманої вилучено мобільні телефони та планшет, які вона використовувала для комунікації з ФСБ.

Слідчі повідомили жінці про підозру за п'ятьма статтями ККУ. Зловмисниця перебуває під вартою. Їй загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна.

Нагадаємо, СБУ затримала російського агента, який планував теракт у Запоріжжі

Теги: СБУ Вінниччина Партія регіонів ФСБ

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