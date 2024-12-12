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Працевлаштування людей з інвалідністю. Міністерка соцполітики вказала на проблему

Катерина Іванова
glavcom.ua
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Працевлаштування людей з інвалідністю. Міністерка соцполітики вказала на проблему
фото: facebook.com/natalka.prudka

Міністерство соціальної політики вже працює над запровадженням нових послуг

В Україні працює лише 16% людей з інвалідністю – через те, що для них не створені належні умови. Про це розповіла міністерка соцполітики Оксана Жолнович на GET Business Festival від Delo.ua, передає кореспондент «Главкома».

За її словами, Міністерство соціальної політики вже працює над запровадженням нових послуг, зокрема, догляд за одинокими людьми.

Також, за Жолнович зробила заяву, що всім внутрішньо переміщеним особам (ВПО) держава щомісяця виплачує 2-3 тис. грн без жодних умов. 

Нагадаємо, українці, яку змушені були покинути свої домівки та стали внутрішньо переміщеними особами, мають право на грошову допомогу від держави. Міністерка соціальної політики Оксана Жолнович в інтерв’ю «Укрінформ» розповіла, якою буде виплата 2025 року.

Раніше ж повідомлялося про те, що внутрішніх переселенців, у родині яких сукупний дохід на одну особу перевищує 9444 грн (4 розміри прожиткового мінімуму) на місяць, будуть позбавляти виплат. Про це повідомив народний депутат України та заступник голови комітету Верховної Ради з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів Михайло Цимбалюк.

Максим Ткаченко, народний депутат України, член комітету Верховної Ради з питань прав людини також заявляв, що з березня 2024 року виплат було позбавлено дві третіх вимушених переселенців, тобто більше 60%.

До слова, Міністерство соціальної політики розробило законопроєкт про професійну накопичувальну пенсійну систему, яка може запрацювати з 2026 року.  

Також Міністерство соціальної політики розробило проєкт закону, який передбачає впровадження нової системи соціального страхування Вона називається єПотенціал та має на меті зробити допомогу людині, яка зазнала складних травм чи шкоди здоровʼю, ефективнішою і забезпечити її максимальне відновлення.

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Теги: міністр депутат українці держава страхування Місяць законопроєкт

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