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Колишній міністр оборони Південної Кореї намагався вкоротити собі віку

Ірина Озтурк
glavcom.ua
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Колишній міністр оборони Південної Кореї намагався вкоротити собі віку
Колишній міністр оборони Південної Кореї зараз знаходиться під арештом
фото із відкритих джерел

Кім Ен Хен вважається одним із ключових учасників плану із запровадженням воєнного стану, і може отримати строк за звинуваченням у державній зраді

Колишній міністр оборони Республіки Корея Кім Ен Хен зробив спробу самогубства, перебуваючи в ув'язненні. Його здоров'я зараз у нормі. Про це пише Yonhap.

Кім Ен Хен вважається одним із ключових учасників плану із запровадженням воєнного стану. На слуханнях у парламенті високопосадовець із міністерства юстиції розповів, що співробітник слідчого ізолятора у вівторок, незадовго до півночі, помітив ці дії Кім Ен Хена.«Було отримано доповідь, що його (фізичне – «Главком») здоров'я в нормі», – додав чиновник.

За повідомленнями ЗМІ, Кім Ен Хьон здійснював фактичний контроль за введенням воєнного стану. За словами командувача армійського спецназу, зокрема, колишній глава оборонного відомства давав вказівки військовим вивести з парламенту депутатів. Колишнього міністра підозрюють у заколоті з метою повалення конституційного ладу. Ці дії караються дуже суворо, аж до довічного ув'язнення чи страти.

Раніше парламент Республіки Корея ухвалив законопроєкт про спеціальне розслідування ситуації з воєнним станом за підозрою президента країни Юн Сок Йоля у заколоті з метою повалення конституційного ладу.  До цього парламент Південної Кореї офіційно вніс пропозицію про імпічмент президента Юн Сок Йоля через невдалу спробу ввести воєнний стан, але його партія пообіцяла виступити проти цього кроку. 

Нагадаємо, президент Південної Кореї оголосив надзвичайний воєнний стан проти «антидержавних сил». Президент Юн Сок Йоль звинуватив опозицію країни в контролі над парламентом, симпатіях до Північної Кореї та антидержавною діяльністю. Відразу після рішення президента у країні почалися заворушення.

Опозиція 4 грудня ініціювала процедуру імпічменту, вважаючи, що Юн Сок Йоль порушив конституцію, оскільки для воєнного стану не було підстав. Лідер правлячої партії «Громадянська сила», яка контролює 108 місць у парламенті, заявив, що слід зупинити виконання президентом його повноважень. Для імпічменту потрібно 200 із 300 голосів депутатів. Клопотання про імпічмент подав 191 депутат від опозиції.

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Теги: міністр Південна Корея політика воєнний стан розслідування імпічмент президент парламент законопроєкт

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