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Канада хоче визнати ПВК Вагнера терористичною організацією

Тетяна Шмідт
glavcom.ua
Канада хоче визнати ПВК Вагнера терористичною організацією
фото з відкритих джерел

Ініціативна група парламентарів вважає, що це втримає інші країни від взаємодії з цим угрупуванням, а відповідно, запобіжить вчиненню нових звірств

У Канаді депутатка Нової демократичної партії (NDP) Гізер Макферсон закликала парламент визнати приватну військову компанію Вагнера терористичною організацією. Про це повідомляє сайт партії.

«Група Вагнера загрожує міжнародній безпеці, цивільному життю та демократії. Уряд повинен вчинити правильно і притягнути їх до відповідальності», — сказала політикиня. «Вони скоїли невимовні військові злочини, і їх потрібно визнати терористичною організацією, щоб стримати країни та інших осіб від взаємодії з групою для вчинення нових звірств», — наголосила Гізер Макферсон.

Її ініціатива була підтримана нижньою палатою парламенту Канади одностайно. Відповідна постанова буде спрямована до уряду країни. 

«Збільшення приватних військових компаній, які беруть участь у терористичних актах, викликає занепокоєння. Путін використовує ПВК Вагнера для вчинення жахливих звірств в Україні… Уряд має зробити все можливе, щоб захистити українців і всіх мирних жителів від тероризму групи Вагнера», — заявила Гізер Макферсон.

Як повідомлялося раніше, наразі в Кремлі питання політичного майбутнього засновника ПВК Вагнера Євгена Пригожина поставили на паузу. Практика вербування ув’язнених буде продовжуватись, проте високий рівень втрат не дасть найманцям вести тривалу війну. Український інститут майбутнього зазначає, що максимальний мобілізаційний потенціал засновника «Вагнера» Євгена Пригожина становить 100 тисяч осіб. За умов інтенсивної ліквідації «вагнерівців» сьогодні, цього ресурсу вистачить на 8-9 місяців.

Теги: тероризм Канада ПВК Вагнера

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