У Києві повітряна тривога тривала понад 30 хвилин

Громадянам варто негайно пройти в укриття

У Києві та низці областей вночі 29 березня було оголошено повітряну тривогу.

«Київська, Сумська, Полтавська, Черкаська, Чернігівська області - ракетна небезпека!» – повідомляли Повітряні сили ЗСУ. О 2:38 оголошено відбій ракетної небезпеки.

Однак для деяких областей зберігається загроза БпЛА.

Карта тривог має такий вигляд:

Мешканцям областей, де триває повітряна тривога варто перебувати в укриттях.

Нагадаємо, у ніч на 29 березня в Дніпрі та Кам'янському Дніпропетровській області пролунали вибухи. Ворог атакував критичну інфраструктуру області. Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

«Ворог атакував ряд обʼєктів критичної інфраструктури області. Подробиці – згодом! Не допомагайте агресору зорієнтуватися», – зазначив очільник ОВА.

До того ж, внаслідок останньої ворожої атаки є поранений у Камʼянському районі. Чоловік госпіталізований у важкому стані.

Як повідомлялося, увечері 28 березня окупанти запустили по Україні БпЛА з кількох напрямків одразу. У Київській області працювала ППО.